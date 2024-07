Après plusieurs années de belle croissance, les ventes de véhicules électriques en Europe se sont sévèrement tassées en ne connaissant plus qu'une progression à un chiffre ces derniers trimestres.

Le marché européen reste dans une tendance positive avec des ventes de véhicules neufs (tous types de motorisation) en hausse de 4,5%, soit 5,7 millions de véhicules écoulés (toujours en-deça des niveaux pré-Covid) mais la motorisation électrique pure progresse plus mollement.

Croissance limitée de l'électrique en Europe

Sur le premier semestre 2024, la croissance des ventes de véhicules électriques neufs n'est ainsi que de +1,3%, tandis que la part de marché stagne à 12,5%, alors qu'elle était de 12,9% sur la même période l'an dernier.

L'arrêt soudain des bonus à l'achat en Allemagne, plus gros marché européen, a porté un rude coup à la dynamique de progression des véhicules électriques avec des ventes en baisse rapide.

En France, le segment reste dans une phase positive mais il y a grandement aidé par les dispositifs spéciaux et notamment le leasing social qui a connu un succès dépassant de loin les attentes et qui a forcé le gouvernement à l'interrompre plus tôt que prévu après avoir engrangé un nombre de demandes bien au-delà de ses capacités.

L'hybride, solution privilégiée à 10 ans de l'échéance de 2035

Cet effet devrait s'essouffler sur le second semestre, le leasing social n'étant plus ouvert à de nouvelles demandes. Toutefois, si les ventes de véhicules purement électriques sont fragilisées, c'est aussi parce qu'un autre segment connaît un beau succès : les véhicules hybrides.

Solution intermédiaire entre l'électrique et le thermique, les ventes de véhicules hybrides non rechargeables ont le vent en poupe, au point de représenter 30% du marché européen.

C'est moins vrai pour le sous-segment des hybrides rechargeables, critiquées pour leur poids et leurs performances énergétiques, mais, globalement, c'est actuellement la solution de choix pour les consommateurs souhaitant éviter un véhicule thermique, essence ou diesel.

Il reste qu'en 2035, le seul choix qui sera donné en Europe sera celui de l'électrique pur, à moins que cette décision ne soit reconsidérée dans les années qui viennent pour laisser une place à d'autres motorisations.