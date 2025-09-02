Durant tout le mois de septembre, Acer vous propose des réductions et offres spéciales selon le calendrier suivant :

Du 2/09 au 3/10 : Jusqu’à 25% de réduction sur une sélection de PC portables, PC de bureau, écrans, produits gaming et accessoires (réduction appliquée automatiquement au panier).





Réduction mystère avec jusqu'à 10% supplémentaires avec le code MYSTERY.





Extension de garantie offerte sur une sélection d'ordinateurs.





Des remises supplémentaires selon le montant de vos achats avec le code BONUS :

➡️ -3% dès 500 € d’achat

➡️ -4% dès 1 000 €

➡️ -5% dès 1 500 €

Du 26/09 au 30/09 : Derniers jours avec -5% supplémentaires sur les promos avec le code WEEKEND5.

Parmi les articles en réduction, on peut trouver par exemple le PC portable Acer Aspire 17 | A17-51GM.

Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 150U déca-core cadencé de 1,80 GHz jusqu’à 5,4 GHz, offrant des performances élevées pour le multitâche, le gaming et les applications créatives.

Son écran Full HD IPS de 17,3 pouces garantit des images nettes, des couleurs fidèles et un confort visuel optimal pour le travail comme pour le divertissement.

Avec 32 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To, le PC assure une réactivité maximale et un espace de stockage conséquent pour tous vos fichiers et logiciels.

La carte graphique GeForce RTX 2050 avec 4 Go de mémoire dédiée permet de profiter d’une excellente qualité d’affichage et de performances fluides dans les jeux et les applications graphiques exigeantes.

Retrouvez en ce moment l'Acer Aspire 17 (A17-51GM) à 1 099 € avec la remise automatique de 400 € au panier.



Voici quelques autres modèles d'ordinateurs portables et fixes Acer à prix réduit ce mois-ci :

PC portables Acer

PC de bureau Acer

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur la page des promos de septembre Acer.

