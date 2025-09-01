Jusqu'au 5 septembre inclus, les promos Apple font leur grand retour chez Cdiscount pour la rentrée ! Au programme :
- Une remise de 50 € dès 599 € d’achat sur une sélection de produits de la marque
- Des baisses de prix sur une sélection d’iPhone 16, de MacBook, d'iPad, d'Apple Watch et de Airpods.
Parmi les articles en réduction, on peut retrouver :
- AirPods 4 avec réduction active du bruit à 183 € soit -8% (audio spatial personnalisé, suivi dynamique des mouvements de la tête, mode isolement de la voix, IP54, jusqu’à 30 heures d'autonomie...)
- Apple Watch SE GPS + Cellular - 40mm - Boîtier Midnight Aluminium - Bracelet Midnight Sport Band - S/M à 264 € soit -11% (écran Retina OLED LTPO, 1000 nits, étanche 50 m, suivi complet de la santé, jusqu'à 18h d'autonomie, détection des accidents...)
- Apple Watch Series 10 GPS - 42mm - Boîtier Jet Black Aluminium - Bracelet Black Sport Band - S/M à 393,20 € soit -12% (écran Retina OLED LTPO, capteur profondimètre, détection apnée du sommeil, jusqu'à 18h d'autonomie, micro et haut-parleur intégrés, musique au poignet, étanche 50 m...)
- iPhone 16e 128 Go - Noir ou blanc à 618 € avec le code APPLE50D599 (6,1" Super Retina XDR OLED, 48MP, CPU 6 cœurs, IP68, WiFi 6, Apple Intelligence...)
- iPad A16 (2025) - 11" - Wi-Fi - 512 Go - Bleu à 679,99 € avec le code APPLE50D599
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular - 49mm - Boîtier Black Titanium - Bracelet Black Trail Loop - M/L à 834 € avec le code APPLE50D599 (écran Retina ultra-lumineux, verre saphir, GPS double fréquence, jusqu'à 72h d'autonomie, fonctions spéciales pour randonnée / cyclisme / running....)
- MacBook Air M4 (2025) - différents coloris à 949 € avec le code APPLE50D599 (13,6" Liquid Retina, RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs, Apple Intelligence)
- iPhone 16 256 Go - Noir, blanc ou vert à 929 € avec le code APPLE50D599 (6,1" Super Retina XDR OLED, puce A18 6 cœurs, IP68, Apple Intelligence, 48MP, WiFi 7...)
- iPhone 16 Pro 128 Go - Natural Titanium, Black Titanium ou Desert Titanium à 1 059 € avec le code APPLE50D599
Retrouvez tous les produits Apple en promotion sur la page de l'opération Apple Cdiscount de la rentrée.
