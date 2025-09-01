Jusqu'au 5 septembre inclus, les promos Apple font leur grand retour chez Cdiscount pour la rentrée ! Au programme :

  • Une remise de 50 € dès 599 € d’achat sur une sélection de produits de la marque
  • Des baisses de prix sur une sélection d’iPhone 16, de MacBook, d'iPad, d'Apple Watch et de Airpods.

Cdiscount ope?ration Apple

Parmi les articles en réduction, on peut retrouver :

apple-airpods-4

iPad A16 (2025)

Apple Watch Ultra 2

iphone-16-pro

Retrouvez tous les produits Apple en promotion sur la page de l'opération Apple Cdiscount de la rentrée.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (clavier Logitech G213 Prodigy, Xiaomi Pad 7 Pro 512 Go et barre de son JBL SB550) ainsi qu'à notre sélection des meilleures ventes flash Amazon de la semaine.