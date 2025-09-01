Jusqu'au 5 septembre inclus, les promos Apple font leur grand retour chez Cdiscount pour la rentrée ! Au programme :

Une remise de 50 € dès 599 € d’achat sur une sélection de produits de la marque

sur une sélection de produits de la marque Des baisses de prix sur une sélection d’iPhone 16, de MacBook, d'iPad, d'Apple Watch et de Airpods.

Parmi les articles en réduction, on peut retrouver :

AirPods 4 avec réduction active du bruit à 183 € soit -8% (audio spatial personnalisé, suivi dynamique des mouvements de la tête, mode isolement de la voix, IP54, jusqu’à 30 heures d'autonomie...)

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular - 49mm - Boîtier Black Titanium - Bracelet Black Trail Loop - M/L à 834 € avec le code APPLE50D599 (écran Retina ultra-lumineux, verre saphir, GPS double fréquence, jusqu'à 72h d'autonomie, fonctions spéciales pour randonnée / cyclisme / running....)

Retrouvez tous les produits Apple en promotion sur la page de l'opération Apple Cdiscount de la rentrée.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (clavier Logitech G213 Prodigy, Xiaomi Pad 7 Pro 512 Go et barre de son JBL SB550) ainsi qu'à notre sélection des meilleures ventes flash Amazon de la semaine.