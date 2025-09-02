PC portable Acer Aspire 14 AI A14-52M

Équipé d’un écran OLED 14" WQXGA Full HD, il offre des couleurs éclatantes et des contrastes profonds. Il intègre un processeur Intel Core Ultra 5 226V (jusqu'à 4,5 GHz) associé à une carte graphique Intel Arc, assurant fluidité et performance dans toutes vos tâches, du multitâche au contenu créatif.

Avec 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, vous bénéficiez d’une réactivité optimale et d’un espace de stockage rapide et sécurisé.

Le PC fonctionne sous Windows 11 Home avec Copilot intégré, et supporte le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

Retrouvez l'Acer Aspire 14 AI A14-52M 669,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 16 % sur la Fnac.

En ce moment, vous pouvez également bénéficier de 100 € de bonus reprise (jusqu'au 28/09) et de jusqu'à 200 € remboursés par Acer (jusqu'au 15/10).

Et si vous êtes adhérent Fnac, profitez de -10 € tous les 100 € d'achat en plus avec le code ECOLE10.

Aspirateur balai sans fil Bosch Serie 6 BCS61113

Compact et léger, il offre une autonomie pouvant atteindre 8, 25 ou 30 minutes selon le mode choisi. Sa brosse motorisée et ses accessoires pratiques (brosse ameublement 2-en-1 et suceur radiateur long et flexible) garantissent un nettoyage complet du sol au plafond, et même dans la voiture.

Doté d’un aspirateur à main intégré, il s’adapte à tous les besoins et assure une haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à sa turbobrosse et à son moteur numérique TurboSpin de dernière génération, plus durable et performant.

Le Bosch Serie 6 BCS61113 est en ce moment en promotion à 169 € au lieu de 329 € (prix officiel), soit une remise de 49 % chez Leclerc.

Écran PC gaming LG UltraGear 32GS85Q-B.AEU 32"

Ce moniteur de 32 pouces QHD (2560 x 1440) est équipé d’une dalle IPS LG offrant une restitution fidèle des couleurs, la compatibilité HDR10 et un temps de réponse de 1 ms GtG. Il prend en charge la technologie G-SYNC pour réduire les saccades et les déchirures d’image.

La fréquence de rafraîchissement atteint 180 Hz, jusqu’à 200 Hz selon les réglages, garantissant une bonne fluidité dans les jeux rapides. La technologie FreeSync synchronise le moniteur avec la carte graphique et limite les saccades et tremblements, en particulier sous 120 Hz.

Le moniteur peut également être pivoté en mode vertical.

L'écran LG UltraGear 32GS85Q-B.AEU est disponible à 259,90 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 42 % sur Amazon.



À découvrir également sur GNT :