Jusqu'au 24 avril inclus, Acer célèbre les fêtes de Pâques avec des réductions jusqu'à -30 % sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Des réductions supplémentaires sont également prévues à certaines dates clés :

Du 4 avril au 8 avril 09h : remise mystère allant jusqu'à 10% avec le code MYSTERY.





Du 14 avril au 18 avril : remise de 5% en plus sur les promotions avec le code EXTRA5.





Du 25 avril au 28 avril : remise de 15% sur tout pour le week-end (réduction automatiquement appliquée dans le panier).

À cette occasion, voici donc quelques ordinateurs portables et de bureau parmi les nombreux modèles à prix réduit.

Voici tout d'abord une petite présentation du PC portable hybride Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN.

Il est doté d'un écran tactile ultra réactif IPS WUXGA de 14 pouces au format 16:10, avec une charnière à 360° permettant de l'utiliser en mode ordinateur ou tablette selon vos besoins. Fin et léger, il offre une connectivité optimale avec un port USB Type-C (Thunderbolt 4) et un port HDMI 2.1 pour un affichage en 4K sur un écran externe.

Avec son processeur Intel Core 5 120U déca-core pouvant atteindre jusqu'à 5 GHz, sa carte graphique Intel avec mémoire partagée, ses 16 Go de RAM LPDDR5 et son SSD de 512 Go, il offre des performances fluides pour toutes vos tâches.

Grâce à Intel Unison, vous pouvez également profiter d’un multitâche efficace en synchronisant et en interagissant facilement avec tous vos appareils.

L’Aspire Spin 14 intègre des fonctionnalités d’IA avancées, comme la touche Copilot sous Windows, Acer PurifiedVoice et PurifiedView, optimisant vos appels vidéo grâce à une webcam 1080p et deux microphones numériques.

Avec AcerSense, vous gardez le contrôle sur votre système en surveillant son état, en ajustant les performances et en accédant facilement aux fonctionnalités optimisées par l’IA.

Le stylet Acer Active inclus est idéal pour la prise de notes et le dessin. Il prend en charge 4 096 niveaux de pression, une détection de l’inclinaison jusqu'à 55° et un taux de réponse de 266 Hz pour une écriture fluide et naturelle.

Le PC prend en charge le WiFi 6E.

Retrouvez l'Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN en promotion à 799 € grâce à la remise immédiate de 200 €. La livraison et les retours sont gratuits.



Et voici quelques autres ordinateurs portables et fixes Acer en réduction pour Pâques :

PC portables Acer

Acer Nitro 5 AN515-58 à 799 € avec la remise de 400 € (15,6" IPS FHD 144Hz,

Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, RTX 3050 avec 4 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home, WiFi 6)





(15,6" IPS FHD 144Hz, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, RTX 3050 avec 4 Go mémoire dédiée, Windows 11 Home, WiFi 6) Acer Swift Go 14 OLED SFG14-63 à 849 € avec la remise de 150 € (14" OLED 2,8K 16:10, Ryzen 5 8645HS 6 cœurs jusqu'à 5 GHz, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Radeon Graphics avec mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6E)





(14" OLED 2,8K 16:10, Ryzen 5 8645HS 6 cœurs jusqu'à 5 GHz, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Radeon Graphics avec mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6E) Acer Aspire 5 Pro A515-58GM à 1 199 € avec la remise de 400 € (15,6" IPS FHD, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, 32 Go DDR4 SDRAM, SSD 2 To, RTX 2050 avec 4 Go mémoire dédiée, Windows 11 Pro, WiFi 6E)

PC fixes Acer

Acer Aspire C24-1800 Tout-en-un à 699 € avec la remise de (écran 23,8" FHD, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Iris Xe Graphics mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6)





(écran 23,8" FHD, Core i5-12450H 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Iris Xe Graphics mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6) Acer Aspire XC-1785 à 1 049 € avec la remise de 250 € (Core i7-14700 20 cœurs jusqu'à 5,30 GHz, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To + HDD 1 To, Intel UHD Graphics mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6)





(Core i7-14700 20 cœurs jusqu'à 5,30 GHz, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To + HDD 1 To, Intel UHD Graphics mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6) Acer Aspire C27-195ES Tout-en-un à 1 249 € avec la remise de 250 € + logiciel IA d'une valeur de 399,90 € inclus (écran 27" FHD, Core Ultra 7 155U 12 cœurs jusqu'à 3,8 GHz, 32 Go DDR5 SDRAM, 2x 1 To SSD, Intel Graphic mémoire partagée, Windows 11 Home, WiFi 6)

Retrouvez toutes les remises sur la page des offres de Pâques Acer.

Et consultez aussi notre top 3 des promos de la journée (vélo électrique KuKirin V1 Pro, smartphone OnePlus Nord 4 256 Go et mini PC BMAX B5 A Pro) ainsi que nos bons plans spécial écrans PC gaming LG !