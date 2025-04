On commence avec le vélo électrique KuKirin V1 Pro.

Conçu avec un cadre en alliage d'aluminium, il allie légèreté et robustesse. Il est équipé d'une batterie 48V 7,5Ah et d'un moteur sans balais de 350 W, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 45 km/h et d'offrir une assistance au pédalage jusqu'à 45 km.

Son système de freinage, composé de freins à disque avant et arrière ainsi que d’un frein électrique, garantit un freinage efficace et une conduite en toute sécurité.

Ses phares à haute luminosité offrent un angle d’éclairage de 45° et illuminent une surface allant jusqu'à 80 m², assurant une excellente visibilité de nuit.

Les roues pneumatiques de 20 pouces garantissent une stabilité optimale, tandis que sa poignée de pliage rapide permet de le replier en une seconde pour un rangement facile.

Il est également doté d’un écran LCD affichant la vitesse, le niveau de batterie et le kilométrage, ainsi que d’accessoires pratiques tels qu'un panier, une selle confortable et un garde-boue avant.

Retrouvez le vélo électrique KuKirin V1 Pro à 474 € en ce moment sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Pour information, le prix de base du V1 Pro est affiché à 729 € sur le site officiel.



On continue avec le OnePlus Nord 4 - 256 Go.

Son design allie finesse et robustesse, avec un corps ultra-fin et un châssis en aluminium de qualité aéronautique.

L'écran OLED 6,74" 120 Hz atteint 2150 nits pour une lisibilité parfaite même en plein soleil. La technologie Aqua Touch permet une navigation fluide et précise, même avec les doigts mouillés. Grâce aux filtres de lumière bleue et à la technologie Eye Care Magic, l’écran réduit le scintillement et la fatigue oculaire en faible luminosité.

L'appareil photo principal est équipé d’un capteur LYT-600 de 50 MP avec OIS, un zoom 2X intra-capteur, ainsi qu’un mode portrait et des selfies naturels. Il permet de capturer des vidéos 4K à 60 ips ultra fluides et d’obtenir des photos de nuit d’une netteté et d’une richesse de couleurs exceptionnelles grâce à l’association de l’OIS et de l’algorithme TurboRAW. À l’avant, l’appareil photo selfie "True-Skin" de 16 MP garantit des autoportraits naturels et détaillés.

Sous le capot, le OnePlus Nord 4 embarque un processeur Snapdragon 7+ Gen 3, offrant une fluidité optimale et des performances réactives pour le jeu et le multitâche. Il intègre également 12 Go de RAM.

Côté autonomie, le smartphone est équipé d’une batterie de 5 500 mAh, assurant deux jours d’utilisation. Grâce à la charge rapide 100 W, il passe de 0 à 80 % en seulement 20 minutes, et son moteur Batterie Health garantit une durée de vie optimisée.

Pour plus de détails, vous pouvez consultez notre test du OnePlus Nord 4.

Le OnePlus Nord 4 256 Go est disponible en noir à 325,67 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France, soit une économie de 27 % par rapport à son prix officiel de 449 €.



Enfin, on termine avec le mini PC BMAX B5 A Pro.

Il est doté d’un processeur Ryzen 7 5825U, capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,5 GHz, accompagné d’un GPU AMD Radeon offrant des performances graphiques solides pour gérer aisément les jeux exigeants.

Le mini PC prend en charge un affichage triple en 4K à 60 Hz grâce à ses ports DP, HDMI et Type-C.

Il embarque 16 Go de RAM, extensibles jusqu'à 64 Go, ainsi qu’un SSD de 512 Go.

Pour la connectivité, il est équipé du WiFi double bande, du Bluetooth 5.0 et d’un port RJ45 pour une connexion filaire stable.

Le mini PC BMAX B5 A Pro est proposé à 214,94 € grâce au code CDFR30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



