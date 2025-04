On commence avec l'écran PC gaming LG UltraGear OLED 32GS95UV-W.

Cet écran OLED de 32 pouces offre une immersion totale grâce à des couleurs éclatantes, un contraste exceptionnel et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG).

Profitez d’une fréquence de rafraîchissement de 240Hz, idéale pour les jeux rapides : les images s’enchaînent sans flou, offrant des mouvements fluides et un confort visuel optimal.

La compatibilité G-Sync élimine les déchirures d’écran et minimise les saccades pour une fluidité accrue, tandis que la technologie FreeSync Premium Pro assure des mouvements précis et naturels, réduisant pratiquement toutes les interruptions d’affichage.

Grâce au mode Dual-Mode (4K 240 Hz / FHD 480 Hz), adaptez l’affichage à vos besoins pour des performances optimales. Enfin, le système audio est enrichi par des haut-parleurs 2x 7W avec DTS Virtual:X, offrant un son immersif et puissant.

Retrouvez l'écran PC gaming LG UltraGear OLED 32GS95UV-W à 971,99 € au lieu de 1 099,99 € en ce moment sur Amazon, soit une remise de 12 %.

Pour information, son prix officiel s'élève à 1 399,99 €.





Les écrans LG suivants sont également en promotion en ce moment :

