Acer aussi anticipe le Black Friday : jusqu'au 27 novembre (12:00), le site officiel offre déjà jusqu'à 50% de remise sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.
Et pour patienter jusqu'au lancement du Black Friday le 27 novembre sur le site (1 jour avant le lancement officiel mondial le 28/11), Acer proposera également des opérations spéciales durant tout le long du mois de novembre :
Journée des Célibataires (Singles' Day)
?️ Du 10 novembre (09:00) au 12 novembre (12:00).
➡️ Jusqu'à 50% de remise + 5% de réduction supplémentaire avec le code BF5.
Opération "Achetez Plus & Économisez Plus"
?️ Du 14 novembre (12:00) au 18 novembre (09:00).
➡️ Une remise progressive en fonction du montant de l'achat avec le code BUY :
- 3% pour les achats de 500 € à 999,99 €
- 4% pour les achats de 1 000 € à 1 499,99 €
- 5% pour les achats de 1 500 € et plus
Offre Bonus "C'est votre jour de chance"
?️ Du 21 novembre (12:00) au 25 novembre (09:00).
➡️ Des économies supplémentaires sur les offres Black Friday déjà en cours avec le code BONUS.
Black Friday (lancement officiel)
?️ Du 27 novembre (12:00) au 1er décembre (08:00).
➡️ Jusqu'à 50% de remise sur les ordinateurs portables, bureaux, écrans, gaming et accessoires.
Pour l'occasion, voici quelques ordinateurs et écrans que vous pouvez retrouver dès maintenant à prix réduit sur le site :
PC portables Acer
- Acer Aspire 15 | A15-51M à 749 € avec les -150 € (15,6" FHD, Core i7-13620H 10 cœurs, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Intel UHD Graphics avec mémoire partagée)
- Acer Aspire 14 AI OLED | A14-52M à 999 € avec les -200 € (14" OLED 1,9K, Core Ultra 7 258V 8 cœurs, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Windows 11 Home, Intel Arc Graphics 140V avec mémoire partagée)
- Acer Swift Go 16 OLED | SFG16-72 à 1 099 € avec les -500 € (16" OLED 3,2K 120Hz, Core Ultra 9 185H 16 cœurs, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Windows 11 Home, Intel Arc Graphics avec mémoire partagée)
PC fixes Acer
- Acer Aspire XC-1785 à 999 € avec les -100 € (Core i7-14700, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, Windows 11 Home, Intel UHD Graphics mémoire partagée)
- Acer Aspire C 24 Tout-en-un | C24-195ES à 1 099 € avec les -300 € (écran 23,8" FHD, Core Ultra 7 155U, 32 Go DDR5 SDRAM, 2x SSD 1 To, Windows 11 Home, Intel Graphic mémoire partagée)
- Acer Nitro | N50-660 à 1 499 € avec les -200 € (Core Ultra 7 265F, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 2 To, Windows 11 Home, RTX 5060 avec 8 Go mémoire dédiée)
Écrans PC gaming Acer
- Acer Nitro XF0 | XF270M3 à 159,90 € avec les -30 € (27" FHD, dalle IPS, 180Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 250 cd/m²)
- Predator X OLED | X27U à 699,90 € avec les -400 € (26,5" WQHD 2560 x 1440, dalle OLED, 240Hz DP/Type-C, 144Hz HDMI, 0,03 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 450 cd/m², 1000 cd/m² pic local HDR à 3%)
- Predator X OLED incurvé | X34V à 849,90 € avec les -350 € (34" UWQHD 3440 x 1440, dalle OLED, 175Hz DP/Type-C, 100Hz HDMI, 0,1 ms, courbure 1800R, FreeSync Premium, 250 cd/m², 1000 cd/m² pic local HDR à 3%)
Retrouvez l'ensemble des offres sur la page dédiée au Black Friday Acer.
Et ne manquez pas non plus les avant-premières Black Friday Fnac / Darty ainsi que les trottinettes électriques KuKirin en promotion chez Geekbuying pour le 11.11 !