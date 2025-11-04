Acer aussi anticipe le Black Friday : jusqu'au 27 novembre (12:00), le site officiel offre déjà jusqu'à 50% de remise sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Acer avant-premie?re Black Friday

Et pour patienter jusqu'au lancement du Black Friday le 27 novembre sur le site (1 jour avant le lancement officiel mondial le 28/11), Acer proposera également des opérations spéciales durant tout le long du mois de novembre :

Journée des Célibataires (Singles' Day)

?️ Du 10 novembre (09:00) au 12 novembre (12:00).

➡️ Jusqu'à 50% de remise + 5% de réduction supplémentaire avec le code BF5.

Opération "Achetez Plus & Économisez Plus"

?️ Du 14 novembre (12:00) au 18 novembre (09:00).

➡️ Une remise progressive en fonction du montant de l'achat avec le code BUY :

  • 3% pour les achats de 500 € à 999,99 €
  • 4% pour les achats de 1 000 € à 1 499,99 €
  • 5% pour les achats de 1 500 € et plus

Offre Bonus "C'est votre jour de chance"

?️ Du 21 novembre (12:00) au 25 novembre (09:00).

➡️ Des économies supplémentaires sur les offres Black Friday déjà en cours avec le code BONUS.

Black Friday (lancement officiel)

?️ Du 27 novembre (12:00) au 1er décembre (08:00).

➡️ Jusqu'à 50% de remise sur les ordinateurs portables, bureaux, écrans, gaming et accessoires.

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R3KK

Pour l'occasion, voici quelques ordinateurs et écrans que vous pouvez retrouver dès maintenant à prix réduit sur le site :

PC portables Acer

Acer Swift Go 16 OLED SFG16-72

PC fixes Acer

Acer Nitro N50-660

Écrans PC gaming Acer

Predator X OLED X34V

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page dédiée au Black Friday Acer.

