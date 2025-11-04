Acer aussi anticipe le Black Friday : jusqu'au 27 novembre (12:00), le site officiel offre déjà jusqu'à 50% de remise sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Et pour patienter jusqu'au lancement du Black Friday le 27 novembre sur le site (1 jour avant le lancement officiel mondial le 28/11), Acer proposera également des opérations spéciales durant tout le long du mois de novembre :

Journée des Célibataires (Singles' Day)

?️ Du 10 novembre (09:00) au 12 novembre (12:00).



➡️ Jusqu'à 50% de remise + 5% de réduction supplémentaire avec le code BF5.

Opération "Achetez Plus & Économisez Plus"

?️ Du 14 novembre (12:00) au 18 novembre (09:00).



➡️ Une remise progressive en fonction du montant de l'achat avec le code BUY :

3% pour les achats de 500 € à 999,99 €

4% pour les achats de 1 000 € à 1 499,99 €

5% pour les achats de 1 500 € et plus

Offre Bonus "C'est votre jour de chance"

?️ Du 21 novembre (12:00) au 25 novembre (09:00).



➡️ Des économies supplémentaires sur les offres Black Friday déjà en cours avec le code BONUS.

Black Friday (lancement officiel)

?️ Du 27 novembre (12:00) au 1er décembre (08:00).

➡️ Jusqu'à 50% de remise sur les ordinateurs portables, bureaux, écrans, gaming et accessoires.

Pour l'occasion, voici quelques ordinateurs et écrans que vous pouvez retrouver dès maintenant à prix réduit sur le site :

PC portables Acer

PC fixes Acer

Écrans PC gaming Acer

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page dédiée au Black Friday Acer.

Et ne manquez pas non plus les avant-premières Black Friday Fnac / Darty ainsi que les trottinettes électriques KuKirin en promotion chez Geekbuying pour le 11.11 !