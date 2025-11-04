Le Black Friday commence avant l'heure : la Fnac et Darty lancent eux aussi leurs avant-premières ! Des réductions sont déjà disponibles dans tous les rayons clés, de l'informatique au gaming, en passant par l'électroménager, l'image, le son, les smartphones, les objets connectés et les produits reconditionnés.

Pour maximiser la tranquillité d'achat pendant cette période, les deux enseignes prolongent les retours jusqu'au 15 janvier 2026. C'est également le moment idéal pour adhérer à la carte Fnac+, proposée exceptionnellement à 4,99 € pour un an au lieu de 14,99 €

TOP 15 de l'avant-première Black Friday Fnac / Darty

Rendez-vous sur les pages dédiées au Black Friday Darty et Fnac pour découvrir toutes les offres.

Et découvrez aussi les autres bons plans du pré-Black Friday avec :

