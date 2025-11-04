Le Black Friday commence avant l'heure : la Fnac et Darty lancent eux aussi leurs avant-premières ! Des réductions sont déjà disponibles dans tous les rayons clés, de l'informatique au gaming, en passant par l'électroménager, l'image, le son, les smartphones, les objets connectés et les produits reconditionnés.
Pour maximiser la tranquillité d'achat pendant cette période, les deux enseignes prolongent les retours jusqu'au 15 janvier 2026. C'est également le moment idéal pour adhérer à la carte Fnac+, proposée exceptionnellement à 4,99 € pour un an au lieu de 14,99 €
TOP 15 de l'avant-première Black Friday Fnac / Darty
- Manette filaire PowerA Advantage Fortnite Midas Noir et Or - Xbox Series XS à 19,99 € (-50%)
- Écran PC gaming incurvé MSI G24C4 E2 à 89,99 € soit -36% (24" FHD, dalle VA, 180Hz, 1 ms, courbure 1500R, FreeSync Premium, Night Vision, 3000:1,
250 cd/m²)
- Tête thermostatique connectée et intelligente tado° V3+ à 89,99 € (-40%)
- Souris gaming sans fil Logitech G502 X Lightspeed - Noir (PC / Mac) à 99,99 € soit -33% pour les adhérents Fnac (capteur HERO 25K, bouton de changement de DPI réversible et amovible, commutateurs hybrides optiques-mécaniques LIGHTFORCE...)
- Alimentation PC modulaire Cooler Master MWE Gold 1050W V2 80 PLUS Gold à 109,99 € (-15%)
- Barre de son Samsung B-Series HW-B660F 2025 à 199,99 € soit -39% (Dolby Atmos / Dolby Audio / DTS Virtual:X, système 3.1, caisson de basses sans fil, 4 haut-parleurs dont 1 central, Mode Gaming / Nuit, Adaptive Sound...)
- HONOR 400 5G - 512 Go Noir à 338 € soit -15% (6,55" AMOLED 120Hz, max 5000 nits, capteur 200MP avec IA + double stabilisation OIS / EIS, Snapdragon 7 Gen 3, moteur graphique GPU Turbo X, 5300 mAh, charge rapide 66W...)
- Vidéoprojecteur JMGO PicoPlay+ à 389,99 € soit -9% (1080P FHD, 450 ISO Lumens, image 40"-200", Google TV, haut-parleur 8W, mise au point et correction automatiques, adaptation de la luminosité...)
- Drone DJI Flip + radiocommande avec écran RC 2 à 399 € soit -37% (4K/60 ips HDR, autonomie max 31 min, suivi des sujets par IA...)
- Pack Redmi Pad 7 Pro WiFi 256 Go Gris + Étui à 429,99 € soit -19% (11,2" CrystalRes 3,2K 144Hz, Snapdragon 8s Gen 3, 4 haut-parleurs, Xiaomi HyperAI, 50MP + 32MP, Dolby Atmos, Audio Hi-Res / Hi-Res sans fil...)
- Pack Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A à 459,99 € (-8%)
- PC portable HP OmniBook X Flip NG AI 14-fm0007 à 999,99 € soit -23% (14" tactile OLED 120Hz, Copilot+, Core Ultra 7 258V, carte graphique Intel Arc 140 V, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Windows 11 Home)
- TV OLED Philips Ambilight 55OLED810 4K 2025 - 55" à 1 099 € (-15%)
- Google Pixel 10 Pro XL 5G - 256 Go Noir à 1 099 € soit -8% (6,8" Super Actua OLED LTPO, Gorilla Glass Victus 2, max 3300 nits, 50MP + 48MP + 48MP, caméra avant 42MP, RAM 16 Go, 5 200 mAh...)
- PC portable gaming MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-001FR à 1 299,99 € soit -35% + ARC Raiders offert + 2ème jeu au choix offert (16" QHD+ 240Hz, Core Ultra 7 255HX, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070, Hi-Res Audio, mode GPU discret + MSI Overboost...)
Rendez-vous sur les pages dédiées au Black Friday Darty et Fnac pour découvrir toutes les offres.
