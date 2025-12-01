Jusqu'à demain matin 9h, Acer lance son Cyber Monday avec des remises exceptionelles pouvant aller jusqu'à -50% sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.
Et une fois le Cyber Monday terminé, Acer enchaînera avec de nouvelles offres spéciales, notamment ses promotions de Noël, pour continuer à profiter de réductions attractives tout au long du mois de décembre.
- Les offres de Noël : jusqu'à 500 € de remise ➡️ du 03/12 09h au 05/01/2026 09h
- Réduction mystère : obtenez une remise supplémentaire allant jusqu'à 10% avec le code MYSTERY ➡️ du 05/12 09h au 09/12 12h
- Livraison express GRATUITE et garantie livrée avant le réveillon ➡️ du 15/12 12h au 18/12 23h59
Voici quelques ordinateurs et écrans que vous pouvez retrouver dès maintenant à prix réduit sur le site pour le Cyber Monday :
PC portables Acer
- Acer Aspire Go 15 | AG15-72P à 799 € avec les -200 € (15,6" FHD IPS, Core 7 150U, RAM 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Home, Intel Graphics avec mémoire partagée)
- Acer Nitro V 16 AI | ANV16-42 à 1 399 € avec les -200 € (16" WUXGA 180Hz, Ryzen 7 8845HS, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home, RTX 5060 avec 8 Go mémoire dédiée)
- Acer Nitro V 15 | ANV15-52 à 1 399 € avec les -300 € (15,6" FHD 165Hz, Core i9-13900H, RAM 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Home, RTX 5060 avec 8 Go mémoire dédiée)
PC fixes Acer
- Acer Aspire XC | XC-1785 à 999 € avec les -100 € (Core i7-14700, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 1 To, Windows 11 Home, Intel UHD Graphics mémoire partagée)
- Acer Nitro | N50-660 à 1 499 € avec les -200 € (Core Ultra 7 265F, 32 Go DDR5 SDRAM, SSD 2 To, Windows 11 Home, RTX 5060 avec 8 Go mémoire dédiée)
- Predator Orion X | POX-955 + souris et clavier inclus à 2 299 € avec les -700 € (Core i7-14700KF, 32 Go DDR5 SDRAM, 1 To SSD + 1 To SSD, Windows 11 Home, RTX 4080 SUPER avec 16 Go mémoire dédiée
Écrans PC gaming Acer
- Acer Nitro KG1 | KG241YP3 à 104,90 € avec les -20 € (23,8" FHD, dalle VA, 180Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 250 cd/m²)
- Acer Nitro QG0 | QG270S3 à 159,90 € avec les -50 € (27" FHD, dalle VA, 180Hz, 1 ms VRB, FreeSync Premium, HDR 10, 250 cd/m²)
- Predator X OLED | X27U à 699,90 € avec les -400 € (26,5" WQHD 2560 x 1440, dalle OLED, 240Hz DP/Type-C, 0,03 ms, FreeSync Premium, HDR 10, 450 cd/m², 1000 cd/m² pic local HDR à 3%)
Console portable Acer
- Acer Nitro Blaze 7 à 699 € avec les -100 € (7" FHD 144Hz, Ryzen 7 8840HS 3,30 GHz, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 1 To, GPU Radeon 780M mémoire partagée, Windows 11 Home)
