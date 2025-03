On commence avec le Acer Nitro V 15 ANV15-51-9467.

Il est doté d'un écran IPS 15,6 pouces Full HD qui restitue des couleurs réalistes et des images éclatantes. Grâce à la technologie BlueLightShield, profitez de sessions prolongées tout en limitant la fatigue oculaire.

Équipé d’un processeur Intel Core i9-13900H (14 cœurs, 24 Mo de cache, jusqu'à 5,40 GHz), d’une carte graphique GeForce RTX 4060 GDDR6, de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD PCIe de 512 Go, le Nitro V 15 offre des performances ultra-rapides pour une immersion totale.

Bénéficiez d’une fluidité inégalée avec un taux de rafraîchissement de 165Hz et un temps de réponse rapide, éliminant latence et effet de ghosting pour des images nettes et dynamiques.

Restez au frais même en pleine action grâce à un double ventilateur, des entrées d’air optimisées et quatre sorties d’aération.

Avec l’application NitroSense, ajustez la vitesse des ventilateurs, l’éclairage et bien plus encore pour un contrôle optimal.

Retrouvez le Acer Nitro V 15 ANV15-51-9467 à 1 099 € au lieu de 1 159 € en ce moment à l'occasion des Ventes Flash de Printemps Amazon.

Et voici quelques autres PC portables gamer en promotion pour les Ventes Flash de Printemps :

