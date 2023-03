Microsoft cherche toujours à racheter le groupe Activision - Blizzard pour 68 milliards de dollars, mais pour valider la transaction, la firme attend le feu vert de différents régulateurs.

Si la FTC avait déjà émis un avis défavorable aux USA, en Grande-Bretagne la CMA a également émis quelques réserves et demandé à Microsoft de réaliser quelques concessions.

L'Europe se laisse le temps de mieux étudier le dossier

Du côté de la Commission européenne, un premier avis avait été rendu, appelant Microsoft à s'engager plus durablement sur le partage des licences... Au regard des derniers accords signés par la marque avec Nintendo, Nvidia, Ubitus et Boosteroid, l'Europe annonce se donner davantage de temps pour mieux étudier le dossier.

Alors que Sony continue de plaider sa cause pour faire échouer le deal, la Commission européenne a repoussé la date de son verdict. La Commission se donnait ainsi jusqu'au 25 avril pour délibérer, désormais la date est fixée au 22 mai prochain, et elle rappelle également que la décision ne sera pas forcément définitive et pourra évoluer en fonction des accords et propositions réalisées.