Suite à l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour un montant record de 69 milliards de dollars, la marque américaine annonçait qu'il faudrait plus d'un an pour valider le projet, notamment en obtenant des avis favorables des principales autorités de régulation de la concurrence à travers le monde.

De simple formalité espérée à l'époque, la situation tourne au véritable casse-tête pour Microsoft qui fait face à une stratégie particulièrement agressive de Sony qui ne souhaite par voir la marque mettre la main sur la franchise Call of Duty, ou plus globalement sur un ensemble de franchises de renom.

Après la FTC et la CMA, l'Europe pourrait dire non

La FTC, le régulateur américain avait partagé un premier avis défavorable, engageant une procédure en justice pour invalider le rachat lancé par Microsoft. Puis la CMA, l'organisme britannique avait également annoncé prolonger son enquête tout en invitant Microsoft à partager davantage de garanties...

Microsoft laissait entendre qu'elle se passerait de l'avis de la FTC si la CMA et l'Union européenne validaient le rachat...

Nouveau revers pour Microsoft : l'UE pourrait également rendre un avis défavorable selon plusieurs sources proches du dossier. Il se murmure ainsi que l'UE prépare une "communication des griefs" contre Microsoft.

L'UE s'est donnée jusqu'au 11 avril pour partager sa décision, mais les choses sont déjà mal engagées. Si Microsoft a partagé le fait de travailler avec la Commission pour trouver les aménagements nécessaires à valider le rachat, la situation semble au point mort.

La communication des griefs est une procédure normale et permet à la Commission européenne d'éclaircir ses doutes concernant les risques d'abus de position dominante. Il s'agit avant tout d'un récapitulatif des points d'inquiétude qui permettra à Microsoft de réviser son offre et de proposer de nouvelles garanties.

Si l'annulation du rachat n'est pas encore à l'ordre du jour, Microsoft devra résolument faire des concessions et offrir bien plus qu'un accord de portage de Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans.