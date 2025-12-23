Le couperet est tombé ce samedi 20 décembre 2025. Le site gouvernemental Rappel Conso a émis une alerte concernant une friteuse à air de 10 litres, commercialisée sous la marque Carrefour Home.

L'appareil, vendu dans toute la France entre le 1er août et le 19 décembre 2025, présente un grave défaut de sécurité. Le problème identifié est un risque d’échauffement excessif, un danger non négligeable pour les consommateurs.

Quel est le produit exact concerné par ce rappel ?

L'appareil visé est l'Air fryer 10L de Carrefour Home. Il est facilement identifiable grâce à ses références précises. Le modèle porte la mention HAF10LDU1700-25 et le code-barres (GTIN) 3616959381496. Ces informations sont inscrites directement sur l'emballage ainsi que sur la plaque d'identification du produit.

#RappelProduit AIR FRYER 10L - CARREFOUR HOME Risques : Risque chimique Motif : Il y a un risque d’échauffement excessif entraînant la fonte de matériaux situés proches de la résistance à l’intérieur du pro ... https://t.co/JXu9FzGqsd pic.twitter.com/Bk3vwcHM9E — RappelConso (@RappelConso) December 20, 2025

Il est important de noter que tous les lots vendus durant la période de commercialisation sont concernés par ce rappel. La vigilance est donc de mise pour quiconque a acheté ce type d'appareil chez Carrefour récemment. Il n'y a aucune exception.

Pourquoi cet appareil est-il jugé dangereux ?

Le danger est bien réel. Selon la fiche d'alerte de Rappel Conso, l'échauffement excessif de l'appareil peut provoquer la fonte de matériaux situés à proximité de la résistance interne. Cette dégradation matérielle n'est pas sans conséquence : elle peut contaminer les aliments en cours de cuisson.

Ce phénomène rend non seulement l'appareil complètement inutilisable, mais surtout, il expose les consommateurs à un risque chimique potentiellement sérieux. Les aliments préparés deviennent alors impropres à la consommation. L'enseigne Carrefour a donc pris la décision de lancer cette procédure pour protéger la santé de ses clients.

Que doivent faire les consommateurs en possession de cet air fryer ?

La consigne des autorités et de l'enseigne est claire et sans appel : il faut cesser immédiatement d'utiliser le produit. Ne prenez aucun risque avec vos futurs aliments. La procédure à suivre est simple : il suffit de rapporter l'appareil défectueux dans n'importe quel point de vente Carrefour.

Un remboursement intégral sera effectué, sans nécessité de présenter un ticket de caisse. Pour toute question, le service consommateurs de Carrefour est joignable au 0 805 90 80 70. Cette procédure de rappel restera active jusqu'au 19 mars 2026, laissant aux clients le temps de réagir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si mon air fryer est concerné ?

Vérifiez les références sur la plaque d'identification de votre appareil. Le modèle est le HAF10LDU1700-25 et le code GTIN est le 3616959381496. S'il a été acheté chez Carrefour entre le 1er août et le 19 décembre 2025, il fait partie du lot rappelé.

Quels sont les risques si je continue de l'utiliser ?

Le principal danger est la fonte de pièces internes due à une surchauffe. Cela peut entraîner une contamination chimique de vos aliments, les rendant dangereux pour votre santé. L'appareil peut également devenir inutilisable.

Dois-je avoir le ticket de caisse pour être remboursé ?

Non, le remboursement est prévu pour tous les clients rapportant le produit en magasin, même sans preuve d'achat. La procédure de rappel est ouverte jusqu'au 19 mars 2026.