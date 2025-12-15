Une campagne de rappel a été initiée le 12 décembre 2025 par l'entreprise Ascendeo France pour des écouteurs de la marque Muvit Pro. Ces produits, commercialisés dans les nombreux points de vente Relay à travers le pays, notamment dans les gares et aéroports, depuis le 14 octobre 2024, présentent un défaut de conception potentiellement grave pour la santé des utilisateurs. L'alerte met en lumière un danger souvent sous-estimé lié aux accessoires audio du quotidien.

Quel est le danger exact posé par ces écouteurs Muvit Pro ?

Le cœur du problème réside dans un dépassement critique du niveau de pression acoustique maximal autorisé, fixé à 100 décibels A (dBA). Selon les informations relayées par Rappel Conso, les écouteurs incriminés peuvent produire un volume sonore qui excède cette norme de sécurité. Une exposition, même de courte durée, à un tel niveau peut être dommageable, mais c'est surtout l'exposition prolongée qui est pointée du doigt.

En cas d'utilisation régulière à ce seuil, « le risque de lésions auditives devient critique ». Ces dommages peuvent être irréversibles et se traduire par des acouphènes, une hyperacousie ou une perte auditive permanente. Les autorités sanitaires soulignent que la protection de l'audition est une priorité, justifiant le retrait immédiat de ces produits du marché pour protéger les consommateurs.

Comment identifier les modèles Silence ANC concernés par le rappel ?

Le modèle spécifique visé par cette procédure de rappel est le « SILENCE ANC » du constructeur Muvit Pro. Pour permettre aux consommateurs de vérifier s'ils sont en possession d'un produit défectueux, trois références précises, identifiables par leur code-barres GTIN, ont été communiquées. Le lot principal concerné porte le numéro 3663111192674.

En complément, deux autres références sont rappelées à titre préventif : les lots 3663111192667 et 3663111192681. Si vous avez acheté des écouteurs sans fil de ce modèle dans une boutique Relay depuis octobre 2024, il est impératif de vérifier ces numéros pour écarter tout danger.

Quelle est la procédure à suivre si vous possédez ces écouteurs ?

Si vous possédez l'un des modèles concernés, la consigne des autorités est claire : il faut cesser immédiatement toute utilisation. La première étape consiste ensuite à contacter le service retour mis en place par Ascendeo France au numéro suivant : 01 79 64 52 30. Ce service client vous guidera à travers les démarches pour obtenir un produit de remplacement sûr.

Pour finaliser la demande d'échange, plusieurs documents vous seront demandés : une photo du produit que vous détenez, le ticket de caisse ou une autre preuve d'achat, ainsi que votre adresse postale complète pour l'expédition du nouvel article. Il est important de noter que cette campagne de rappel a une date de fin, fixée au 12 mars 2026. Passé ce délai, il ne sera plus possible de demander un échange.