Un drone qui vole comme un avion mais décolle comme un hélicoptère. C'est la promesse d'Airbound, une startup indienne qui ambitionne de rendre la logistique quasi gratuite.

L'entreprise vient de lever 8,65 millions de dollars et a lancé un projet pilote audacieux : livrer des produits médicaux pour le groupe hospitalier Narayana Health. Une preuve de concept à haut risque qui pourrait changer la donne pour la livraison dans les zones reculées.

Comment fonctionnent ces drones nouvelle génération ?

Le design des drones d'Airbound est la clé de leur efficacité. Il s'agit d'un "blended-wing-body tailsitter", une aile volante capable de décoller et d'atterrir à la verticale (comme un quadricoptère) tout en bénéficiant de l'efficacité aérodynamique d'un vol horizontal (comme un avion). Cette conception hybride surmonte les limitations des modèles traditionnels.





Fabriqués en fibre de carbone grâce à un procédé propriétaire, ces drones sont légers et robustes, avec un excellent ratio charge utile/poids de 1 kg de charge pour 1,5 kg de masse de l'appareil.

Pourquoi commencer par le secteur médical ?

Le secteur de la santé est le terrain d'essai parfait. Il exige une fiabilité et une rapidité à toute épreuve. Dans le cadre d'un projet pilote de trois mois avec le groupe Narayana Health, Airbound va effectuer 10 livraisons par jour d'échantillons de sang, de kits de test et de fournitures essentielles.



Pour le Dr Devi Shetty, fondateur de l'hôpital, cette technologie pourrait "améliorer significativement la vitesse et la fiabilité des livraisons médicales", avec un impact potentiellement vital dans les zones difficiles d'accès. C'est une validation dans les conditions les plus exigeantes possibles.

Quelle est l'ambition d'Airbound à long terme ?

Avec plus de 10 millions de dollars levés au total, Airbound voit grand. La startup, fondée en 2023, vise à rendre le coût de la livraison "négligeable" pour que la distance géographique ne soit plus un obstacle à l'accès aux biens et services. Après la validation dans le secteur médical, l'entreprise prévoit d'étendre ses opérations à d'autres industries et de préparer une adoption plus large de sa technologie dès 2026.



L'objectif est de créer une chaîne logistique sans frontières et à bas coût, particulièrement pour les régions mal desservies par les infrastructures traditionnelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui a financé Airbound ?

La levée de fonds de 8,65 millions de dollars a été menée par Lachy Groom (cofondateur de Physical Intelligence), avec la participation de Humba Ventures, Lightspeed Venture Partners, et des dirigeants de Tesla, Anduril et Ather Energy.

Qu'est-ce qu'un drone "blended-wing-body tailsitter" ?

C'est un type de drone qui combine les avantages d'un avion (vol horizontal efficace) et d'un drone multirotor (décollage et atterrissage vertical - VTOL). Il décolle "assis sur sa queue" (tailsitter) puis bascule à l'horizontale pour le vol, ce qui lui confère une grande efficacité énergétique sur de longues distances.

Quand cette technologie sera-t-elle disponible pour d'autres secteurs ?

Après la phase pilote dans le secteur médical, Airbound prévoit une adoption plus large sur le marché à partir de 2026, en s'étendant à d'autres industries que la santé. Les leçons tirées de ce premier déploiement serviront à affiner la technologie pour d'autres usages.