La compagnie aérienne hongroise low cost Wizz Air s’apprête à franchir un cap majeur en intégrant l’Airbus A321XLR à sa flotte. Cet avion, présenté comme le plus performant de sa catégorie, offre une autonomie accrue qui permet d’envisager des trajets long-courriers tout en conservant une approche économique.

Wizz Air devient ainsi la première compagnie aérienne au monde à exploiter cet appareil de nouvelle génération équipé des moteurs Pratt & Whitney GTF, plus économes et silencieux.

Conçu pour répondre à la demande croissante de liaisons directes à bas coût sur de plus longues distances, l’A321XLR se distingue par une consommation de carburant réduite, une efficacité opérationnelle renforcée, et un rayon d’action allant jusqu’à 8 700 km, soit environ 11 heures de vol sans escale. Cela ouvre la voie à de nouvelles routes entre l’Europe et des destinations plus lointaines, comme le Moyen-Orient, l’Asie centrale ou l’est du Canada.

Wizz Air, qui mise sur une expansion rapide et une rentabilité optimisée, voit dans cet avion un outil stratégique pour attirer de nouveaux clients désireux de voyager loin à moindre coût. Grâce à un aménagement optimisé, typique des compagnies low cost, l’appareil peut accueillir jusqu’à 239 passagers, ce qui permet de proposer des tarifs compétitifs.

Ce choix technologique pourrait bien redessiner les contours du transport aérien économique à l’international, en alliant confort, performance et accessibilité.