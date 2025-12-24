En l'espace de quelques jours, le ministère de la Défense espagnol a validé deux contrats majeurs qui redessinent les contours de sa puissance aérienne.

D'un côté, une méga-commande historique de 100 hélicoptères, et de l'autre, l'acquisition de 18 avions tactiques C295. Un signal fort envoyé à l'Europe et une victoire éclatante pour l'avionneur européen.

Que contient cette double commande record ?

Le premier volet de cet investissement stratégique, évalué à environ quatre milliards d’euros, concerne la plus grande commande d'hélicoptères jamais passée par l'Espagne. Le contrat, piloté par la Direction générale de l'armement et du matériel (DGAM), se répartit sur plusieurs modèles pour couvrir un large spectre de missions. La commande inclut 13 H135 pour la formation, 50 H145M comme plateforme polyvalente pour l'Armée de Terre, 6 H175M pour le transport gouvernemental et 31 NH90 supplémentaires pour consolider la capacité de transport tactique des trois armées.

Quelques jours plus tard, c'est une nouvelle commande qui est venue s'ajouter pour Airbus : 18 avions C295. Ce contrat vient compléter le tableau d'une modernisation en profondeur, visant à remplacer des appareils en service depuis plusieurs décennies. L'objectif affiché est de rationaliser les flottes pour améliorer la disponibilité, simplifier la maintenance et maîtriser les coûts sur le long terme.

Pourquoi le C295 est-il un choix stratégique ?

L'acquisition des 18 avions cargos C295 s'inscrit dans une logique de remplacement et de montée en gamme. Ces appareils sont destinés à succéder aux vieillissants CN235 et C212, actuellement utilisés pour des missions cruciales comme la formation des pilotes et le largage de parachutistes. Avec ce contrat, la flotte espagnole de C295 atteindra un total de 46 appareils, démontrant la confiance de Madrid dans cette plateforme robuste et éprouvée.

Le C295 est reconnu pour sa grande polyvalence. Capable de transporter jusqu'à 70 personnes ou 50 parachutistes, il peut être configuré pour une multitude de missions polyvalentes : surveillance maritime, lutte anti-sous-marine, évacuations médicales ou encore lutte contre les incendies. Son carnet de commandes solide, avec plus de 300 exemplaires vendus à travers le monde et un compteur dépassant les 600 000 heures de vol, en fait une valeur sûre du transport militaire tactique.

Quelles sont les retombées pour l'industrie espagnole ?

Au-delà de l'aspect purement militaire, ces contrats massifs comportent un volet industriel majeur pour l'Espagne. L'exécutif espagnol a mis en avant les bénéfices directs pour l'économie nationale, avec un focus particulier sur le site d'Airbus à Albacete. L'avionneur a annoncé la création de plus de 300 emplois qualifiés dans les trois prochaines années, notamment grâce à la mise en place d'un nouveau centre de personnalisation d'hélicoptères militaires et d'un pôle de formation international pour les pilotes du H145M.

Cette stratégie vise à renforcer l'écosystème de défense espagnol en développant des compétences numériques avancées, du support logiciel à la cybersécurité. La décision de confier ces programmes à Armée de l'air et de l'espace s'inscrit donc dans une démarche de souveraineté et de développement technologique, faisant de l'Espagne un partenaire industriel encore plus central pour Airbus en Europe. La logique est implacable : acheter européen pour renforcer sa propre base industrielle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien d'appareils l'Espagne a-t-elle commandés au total ?

L'Espagne a passé une commande totale de 118 appareils à Airbus, se décomposant en 100 hélicoptères de quatre modèles différents (H135, H145M, H175M, NH90) et 18 avions de transport militaire C295.

Quel est le calendrier de livraison prévu pour ces nouveaux appareils ?

Les livraisons s'étaleront sur plusieurs années. Pour les hélicoptères, elles débuteront à partir de 2027. Pour les avions C295, une première tranche sera livrée entre 2026 et 2028, tandis que la seconde est attendue entre 2030 et 2032.

Quel est l'objectif principal de cette modernisation massive ?

L'objectif est double : remplacer des flottes d'aéronefs vieillissantes pour améliorer les capacités opérationnelles des armées, et standardiser les équipements pour rationaliser la maintenance, la formation et les coûts de possession sur le long terme.