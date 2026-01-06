Selon plusieurs sources concordantes, dont Bloomberg et l'institut Cirium, Airbus a livré 793 avions en 2025. Un chiffre qui peut paraître anodin, mais qui représente une véritable victoire pour le géant européen.

Le groupe, dirigé par Guillaume Faury, avait dû revoir ses ambitions à la baisse en décembre, passant d'un objectif initial de 820 à "environ 790" appareils. La promesse est donc tenue, et même légèrement dépassée.

Pourquoi cet objectif avait-il été revu à la baisse ?

Le coup de frein aurait pu être bien plus sévère... En toute fin d'année, Airbus a dû faire face à un sérieux contretemps industriel. Un défaut de qualité a été détecté sur des panneaux de fuselage de certains appareils de la très populaire famille A320, l'un de ses produits phares.

Ce problème, provenant d'un fournisseur espagnol, a contraint le constructeur à revoir sa copie pour ne pas décevoir les marchés. Passer de 820 à 790 livraisons était un ajustement nécessaire pour intégrer les retards induits par ces contrôles qualité renforcés. Une décision prudente qui a mis une pression considérable sur les équipes pour les derniers mois de l'année.

Comment Airbus a-t-il réussi ce sprint final ?

La fin de l'année 2025 a été particulièrement intense dans les usines d'Airbus. Pour atteindre la cible révisée, il a fallu mettre les bouchées doubles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : alors qu'à fin octobre, 585 nouveaux appareils avaient été remis aux compagnies, près de 200 avions ont dû être livrés en seulement deux mois.

Cet effort colossal, représentant quasiment le double du rythme habituel, témoigne de l'agilité de l'outil industriel du groupe. Malgré les tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'avionneur a su mobiliser ses ressources pour tenir ses engagements, un signal fort envoyé aux investisseurs et aux clients.

Quelles sont les perspectives pour l'avenir ?

Ce succès de fin d'année redonne confiance aux analystes. Le cabinet Oddo BHF, par exemple, a immédiatement confirmé sa recommandation "surperformance" sur le titre. L'intermédiaire financier anticipe même une potentielle "surprise favorable" sur le front de la trésorerie lors de la publication des résultats annuels officiels, prévue le 12 janvier prochain.

Les prévisions pour 2026 sont encore plus optimistes. Oddo BHF table sur 911 livraisons, profitant d'une amélioration attendue de la chaîne d'approvisionnement. Cette dynamique, portée par un carnet de commandes solide, dessine un profil de croissance robuste pour Airbus, qui continue de creuser l'écart avec son rival américain Boeing sur ce terrain précis.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel était l'objectif initial de livraisons pour Airbus en 2025 ?

Initialement, Airbus visait à livrer environ 820 avions en 2025. Cet objectif a été abaissé à "environ 790" en décembre suite à des problèmes de production.

Quelle est la date de publication des chiffres officiels ?

Airbus publiera ses chiffres officiels de livraisons et de commandes pour l'année 2025 le 12 janvier 2026.

Comment se positionne Boeing par rapport à Airbus ?

Bien qu'Airbus domine sur le plan des livraisons (793 contre environ 590-610 attendus pour Boeing en 2025), Boeing a repris l'avantage en matière de commandes nettes annuelles sur la même période.