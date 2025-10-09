Cdiscount propose en ce moment une opération spéciale sur les marques Tefal, Rowenta et Moulinex : pour un article acheté, le 2ème est à -50 % (le moins cher des deux) avec le code SEB50.

Découvrez quelques produits de la sélection ci-dessous.

Friteuse à air Moulinex Easy Fry Dual Flex EZ9228F0

Elle vous permet de passer facilement de deux zones de cuisson indépendantes (5,5 L + 3,5 L) à une grande zone de 9 L grâce à son séparateur amovible : préparez deux plats différents en même temps, avec des températures et durées de cuisson distinctes, ou profitez de sa grande capacité pour cuisiner des pièces volumineuses et des repas copieux jusqu’à huit personnes.

Sa large fenêtre permet de surveiller la cuisson en un coup d’œil, tandis que ses sept programmes intuitifs (frites, poulet, légumes, pâte levée, poisson, dessert et mode manuel) garantissent des résultats parfaits.

Compatible avec l’application MyMoulinex, il offre plus de 100 recettes illustrées et des conseils d’experts.

Retrouvez la Moulinex Easy Fry Dual Flex EZ9228F0 à 199,99 € au lieu de 219,99 € (prix officiel) sur Cdiscount, avec le 2ème article à -50 % avec le code SEB50.





Voici quelques autres articles faisant partie de l'opération :

Retrouvez toute la sélection sur la page Cdiscount dédiée.

