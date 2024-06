Commençons avec le PC portable gaming Erazer Deputy P60.

Son écran de 15,6 pouces FHD offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il est équipé d'un processeur Intel i7-12650H avec 10 cœurs, 16 threads et pouvant atteindre une fréquence de 4,70 GHz, de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d'un SSD de 512 Go. La carte graphique est une RTX 4070 avec une puissance de 100W TGP.

Le PC portable gaming Erazer Deputy P60 est à 1 099,99 € au lieu de 1 129,99 € + remise supplémentaire de 100 € avec le code ERAZER100 sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

Retrouvez également les offres suivantes :

