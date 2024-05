Commençons avec l'imprimante 3D SCEOAN Windstorm S1.

Entièrement en alliage d'aluminium, elle offre une impression maximale de 500 mm/s, un nivellement automatique et une surface de travail de 220 x 220 x 250 mm.

Le double axe Z, renforcé par des tiges, ainsi que le rail linéaire de l'axe XY contribuent à une impression fluide, garantissant des mouvements précis et sans à-coups.

Un boîtier de commande à tiroir offre un accès facile et pratique aux composants électriques et la conception entièrement modulaire de l'imprimante permet une personnalisation et une maintenance flexibles.



L'imprimante 3D SCEOAN Windstorm S1 est en promotion à 299 € avec le code NNNFRSOS1 sur Geekbuying et la livraison de l'UE est gratuite. Son prix officiel s'élève à environ 376 €.



Et voici d'autres bons plans pour aujourd'hui :

Aspirateur balai sans fil pliable JIGOO C300 à 89,99 € avec le code 8K2IU5XC (prix officiel 131,51 €) (30 KPa, 400 W, bac à poussière 1,2 L, filtration en 5 étapes, autonomie jusqu'à 45 minutes, filtre HEPA, écran tactile LED...)

