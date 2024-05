Commençons avec la nouvelle mini enceinte Bluetooth JBL GO 4 - Blanc.

Elle délivre un son JBL Pro puissant avec des basses profondes.

Profitez de jusqu'à 7 heures d'autonomie avec une seule charge, et bénéficiez de 2 heures supplémentaires grâce au Playtime Boost qui ajuste et optimise les performances pour un son plus puissant et plus clair.

Vous pouvez associer deux enceintes Go 4 ou connecter sans fil plusieurs enceintes compatibles JBL Auracast pour un son encore plus puissant.

Certifiée IP67, l'enceinte résiste à l'eau et à la poussière.

La JBL GO 4 en blanc est proposée en ce moment à 40,83 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 18 % sur Amazon.



Passons à l'aspirateur balai sans fil connecté Proscenic P11.

Équipé d'un moteur de 450 W, il offre une aspiration puissante allant jusqu'à 30 000 Pa.

Sa filtration en 4 étapes (avec filtre HEPA) capture 99,99 % des particules de poussière émises lors du nettoyage.

En mode Auto, l'aspiration augmente automatiquement en présence de tapis et s'ajuste en fonction du type de sol.

L'écran tactile LED permet de contrôler l'état de fonctionnement, le niveau de la batterie, et les réglages des niveaux de puissance d'aspiration.

L'aspirateur offre une autonomie de 60 minutes en mode Eco, 30 minutes en mode Auto et 15 minutes en mode Max. Il peut également être transformé en aspirateur à main et est livré avec plusieurs têtes de brosse.

L'application vous permet de choisir facilement le mode, de vérifier l'historique de nettoyage ou encore d'avoir accès à un support client en cas de problème.

L'aspirateur balai sans fil connecté Proscenic P11 est au prix de 94 € avec le code NNNFRP11P et livraison gratuite de l'UE sur Geekbuying. Son prix officiel s'élève à 199 €.



Enfin, terminons notre top 3 avec le smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 128 Go - Gris.

Il est doté d'un grand écran LCD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ainsi que de deux enceintes stéréo.

Côté photo, on trouve une triple caméra de 108 MP avec technologie de regroupement de pixels 9-en-1, qui améliore la luminosité et la couleur des images en absorbant plus de lumière, ainsi que d'un zoom sans perte 3x et stabilisation électronique de l’image (EIS).

Le processeur Snapdragon 695 vous fait bénéficier de performances rapides avec jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle extensible.

Profitez d'une journée complète d'autonomie avec seulement 30 minutes de charge avec la SUPERVOOC 67 W : les technologies SUPERVOOC Endurance Edition et Battery Health Engine prolongent la durée de vie de la batterie et préviennent les surcharges.

OxygenOS 13.1 offre une expérience utilisateur rapide et fluide, avec des fonctionnalités comme Quick Start et Gaming Tools, ainsi qu'un mode Game Focus et une optimisation améliorée des applications.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 128 Go en gris est proposé à 180,06 € au total avec les frais de port compris sur Rue du Commerce.



