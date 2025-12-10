Apple accélère ses plans pour son premier smartphone pliable. Une commande massive de 11 millions de paires d'écrans OLED (internes et externes) à Samsung Display révèle une ambition démesurée, avec une production de 10 millions d'appareils dès la première année.

Ce volume, bien supérieur aux attentes pour un smartphone qui pourrait être onéreux, positionne la firme de Cupertino comme un futur poids lourd du segment, prête à redéfinir les équilibres du marché.

Alors que les observateurs s'attendaient à une approche prudente de la part de Cupertino pour son premier appareil du genre, des informations récentes sur la chaîne d'approvisionnement dessinent une stratégie bien plus agressive et une confiance inébranlable dans son futur produit.

Une production massive qui trahit de grandes ambitions

Selon des rapports concordants, Apple aurait passé une commande colossale auprès de son rival et partenaire, Samsung Display. Il est question de 11 millions de paires de dalles OLED, soit un total de 22 millions d'écrans, destinés à équiper la première génération de son iPhone pliable. Ce chiffre est le signe d'une planification à très grande échelle.

Illustration IA

En tenant compte des marges de production et des éventuels défauts, ce volume de commande suggère un objectif de production final avoisinant les 10 millions d'unités pour la première année de commercialisation.

C'est nettement plus que les 6 à 8 millions d'unités initialement anticipées par les analystes du secteur, un signal fort de la confiance d'Apple dans le potentiel de son futur appareil.

Quelles innovations pour justifier une entrée tardive ?

L'appareil adopterait un format de type livre, pliant vers l'intérieur, à l'instar du Galaxy Z Fold. Les rumeurs évoquent un écran interne principal d'environ 7,58 à 7,74 pouces et un écran externe de couverture mesurant entre 5,35 et 5,49 pouces, offrant une surface d'utilisation confortable dans les deux configurations.

Pour se distinguer, Apple travaillerait sur les points faibles actuels de cette technologie. La firme chercherait à minimiser la pliure centrale, véritable talon d'Achille des appareils existants, grâce à un système de charnière avancé et à de nouveaux matériaux.

Illustration IA

Des technologies comme le Color Filter on Encapsulation (COE) et une caméra sous l'écran (UDC) sont également mentionnées pour offrir un affichage plus immersif et sans encoche.

Un calendrier ambitieux et un positionnement tarifaire élitiste

Ce lancement ne serait plus si lointain. Plusieurs sources s'accordent sur une fenêtre de sortie en 2026, potentiellement aux côtés de la gamme iPhone 18.

Toutefois, cette innovation aura un coût : le prix de vente pourrait avoisiner les 2 400 dollars, un positionnement très haut de gamme qui le placerait bien au-dessus des concurrents actuels.

Après l'accueil mitigé du casque de réalité mixte Vision Pro, dont le tarif élevé a freiné l'adoption, Apple semble prête à retenter un pari audacieux.

L'enjeu est de taille : réussir là où d'autres avancent prudemment et prouver que l'attente des consommateurs pour un appareil de ce type peut se convertir en un succès commercial retentissant, quitte à redéfinir les standards d'un marché encore en pleine construction.