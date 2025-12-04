Vice-président Human Interface Design d'Apple et à l'origine de Liquid Glass, Alan Dye va quitter Apple pour rejoindre Meta à la toute fin de l'année. Chez Apple, il sera remplacé par Stephen Lemay, un designer présent dans l'entreprise depuis 26 ans.

Quelle sera la mission d'Alan Dye chez Meta ?

Pour Meta, Alan Dye ne se contentera pas d'un simple rôle de designer. Il prendra la tête d'un nouveau studio créatif des Reality Labs, dont la mission est de " rassembler le design, la mode et la technologie pour définir la prochaine génération de produits et expériences. "

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, indique que l'objectif est " d'élever le niveau de design au sein du groupe " en considérant " l'intelligence comme un nouveau matériau de conception ".

Alan Dye supervisera ainsi le design pour le matériel, le logiciel et l'intégration de l'IA dans les interfaces des produits de l'entreprise, comme les casques Quest et les lunettes connectées.

Quel impact ce départ a-t-il pour Apple ?

Le départ d'Alan Dye est une perte significative pour Apple. Il a été récemment l'architecte de l'interface Liquid Glass qu'il avait lui-même qualifiée en juin dernier de " plus vaste mise à jour de design logiciel à ce jour. " Son influence a été particulièrement marquée sur visionOS.

Dans une déclaration obtenue par Bloomberg, Tim Cook, le patron d'Apple, écrit que " Steve Lemay a joué un rôle clé dans la conception de chaque interface majeure d'Apple depuis 1999. " Il ajoute qu'il incarne " la culture de la collaboration et de la créativité d'Apple. "

Après d'autres gros départs pour Apple

Le départ d'Alan Dyes d'Apple s'inscrit dans celui de plusieurs hauts dirigeants d'Apple ces derniers mois, dont le directeur de l'IA John Giannandrea et le directeur de l'exploitation Jeff Williams.

Depuis le départ de la figure tutélaire Jony Ive en 2019, le studio de design d'Apple a connu une restructuration et a vu plusieurs talents le quitter, notamment pour rejoindre la société LoveFrom de Jony Ive ou d'autres projets comme celui d'OpenAI.

Pour Meta, qui surfe sur le succès des lunettes Ray-Ban Meta, l'arrivée d'un expert du calibre d'Alan Dye est un atout pour rendre ses futurs appareils, plus intuitifs et désirables pour le grand public, notamment les lunettes IA.