Dans un communiqué, Apple officialise un changement de direction pour ses équipes dédiées à l'intelligence artificielle. John Giannandrea, qui supervisait la stratégie IA et Machine Learning depuis son arrivée en 2018, est sur le départ. Il assurera un rôle de conseiller jusqu'à sa retraite effective au printemps 2026.

Pour le remplacer, Apple a recruté Amar Subramanya, un expert reconnu qui a passé 16 ans chez Google, où il a notamment dirigé l'ingénierie de Gemini, avant un passage chez Microsoft en tant que vice-président de l'IA.

Pourquoi ce changement de direction maintenant ?

Ce remaniement n'est pas une surprise. Il intervient alors qu'Apple a rencontré des difficultés avec la refonte de Siri sous l'égide de l'IA générative. Le groupe de Cupertino avait promis une version plus personnalisée et intelligente, mais a dû en repousser le lancement. Patron d'Apple, Tim Cook aurait perdu confiance dans la capacité de John Giannandrea à mener à bien le développement des produits IA.

L'arrivée d'Amar Subramanya est perçue comme un moyen d'accélérer l'innovation. Il sera sous la responsabilité de Craig Federighi, le vice-président senior de l'ingénierie logicielle, qui voit son rôle dans la stratégie IA renforcé. Amar Subramanya aura la charge de domaines comme les modèles de fondation d'Apple, la recherche en machine learning et la sécurité de l'IA.

Quelles sont les nouvelles responsabilités et la nouvelle structure ?

Avec ce changement, Amar Subramanya se concentrera sur le cœur de la technologie IA. Le reste de l'ancienne organisation de John Giannandrea sera réparti entre Sabih Khan et Eddy Cue pour un meilleur alignement avec d'autres divisions. Craig Federighi supervise désormais l'ensemble des efforts, y compris l'intégration de la nouvelle IA dans les produits.

" Craig a joué un rôle déterminant dans la conduite de nos efforts en matière d'IA, y compris la supervision de notre travail pour offrir un Siri plus personnalisé aux utilisateurs l'année prochaine ", déclare Tim Cook.

L'expertise d'Amar Subramanya sera " essentielle à l'innovation continue d'Apple et aux futures fonctionnalités d'Apple Intelligence ".

Quel avenir pour l'IA chez Apple ?

Cette restructuration vise à renforcer l'engagement d'Apple dans la course à l'IA. Apple espère que l'expertise d'Amar Subramanya, combinée à la supervision étendue de Craig Federighi, permettra d'accélérer le développement et de livrer enfin les expériences promises aux utilisateurs.

Le lancement du nouveau Siri, attendu pour le printemps prochain, sera le premier test majeur de cette nouvelle organisation. Apple semble également s'appuyer sur des partenariats externes, dont un modèle Gemini de Google de 1 200 milliards de paramètres.