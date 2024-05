Pour son assistant vocal Alexa, Amazon planche sur une grosse mise à niveau s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative. En septembre dernier, Amazon avait ainsi évoqué un grand modèle de langage spécialement conçu pour les interactions vocales.

Des conversations plus fluides et une meilleure compréhension du contexte sont promises avec le " super Alexa " qui gagnera davantage en personnalité. Hormis le traitement de requêtes nuancées, Alexa pourra également comprendre des signaux non verbaux via des capteurs.

La technologie d'IA générative tirera parti de la connexion à divers appareils et services via des API. Des routines plus complexes qu'actuellement pourront en outre être entièrement programmées à la voix afin d'effectuer une série de tâches.

Pas dans l'offre Prime d'Amazon

Selon CNBC, la modernisation d'Alexa avec l'IA générative sera mise à disposition dans le cadre d'un abonnement mensuel payant. Le tarif de l'abonnement n'a pas encore été déterminé, sachant qu'il ne sera pas inclus dans l'offre Prime d'Amazon.

Ce n'est pas la première fois qu'un rapport mentionne un paiement pour les futures capacités d'IA générative d'Alexa. Une source de CNBC indique que le coût de l'utilisation de l'IA générative dans Alexa serait de 0,2 $ par requête. En interne, un abonnement à 20 $ par mois aurait été suggéré, mais ce tarif serait jugé trop élevé.

Amazon aurait recours à son propre grand modèle de langage Titan, alors que CNBC rappelle que le groupe a dépensé plusieurs milliards de dollars pour soutenir la start-up d'IA Anthropic. Fondée par d'anciens membres d'OpenAI, elle est connue pour ses modèles d'IA Claude. Le chatbot IA de même nom vient d'être rendu disponible en Europe.