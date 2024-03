Avec GPT-4, OpenAI dispose d'un solide modèle de langage qui anime son robot conversationnel ChatGPT mais aussi les outils IA de Microsoft dans ses différents produits et solutions, à commencer par Copilot.

Ce n'est pas la seule solution du marché et une concurrence a émergé en essayant de jouer sur les faiblesses de GPT-4 et son approche, avec la promesse d'une IA plus éthique.

La firme Anthropic fait partie de ces acteurs voulant profiter de l'essor des IA génératives et propose un modèle d'IA Claude qui se bonifie rapidement. Elle vient d'annoncer la nouvelle évolution Claude 3 se distinguant par trois variantes en fonction de la puissance de traitement : Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus.

Un solide concurrent à GPT-4 d'OpenAI

Si Claude 3 en général est supérieur à GPT-3.5 dans toutes ses configurations, c'est avec Opus que la firme prétend tirer le meilleur et battre l'incontournable GPT-4 sur un certain nombre de benchmarks.

Il se positionnerait ainsi en tête sur les capacités de raisonnement, de calcul mathématique et de capacité visuelle (compréhension de photos, schémas, diagrammes...), ce qui doit en faire une référence pour le traitement de documentation technique.

La différence avec GPT-4 n'est souvent que de quelques points de pourcentage en faveur de Claude 3 Opus, hormis pour certains paramètres où la différence est plus manifeste, et peut toujours être sujette à caution mais elle veut démontrer qu'il n'y a pas que la solution d'OpenAI dans le secteur...du moins en attendant l'arrivée de GPT-5 qui risque de remettre les pendules à l'heure.

Un développement IA qui se veut responsable

Anthropic affirme que Claude 3 est moins enclin à refuser de répondre à des requêtes grâce à une meilleure compréhension du contexte qui permet de fournir des réponses nuancées et allant plus loin dans les limites autorisées de l'IA.

Claude 3 serait ainsi plus résistant face aux risques d'hallucinations des IA et capable de fournir une réponse plus rapidement que Claude 2 pour les modèles légers et au même niveau pour Opus mais "avec de plus hauts niveaux d'intelligence" grâce à sa capacité à mieux se souvenir d'éléments de contexte.

Anthropic met toujours en avant le développement responsable de son IA qui doit en principle la rendre plus résistante face aux tentatives d'utilisation pour de la désinformation et autres usages détournés.

L'entreprise a toujours le soutien de grands acteurs high-tech comme Amazon et Google (qui s'appuie aussi sur sa propre IA Gemini) qui s'inscrivent en opposion au couple OpenAI / Microsoft (ce dernier ayant tout de même aussi récupéré le modèle d'IA Mistral Large de la pépite française Mistral AI dans ses infrastructures) et fournissent les structures cloud pour Claude 3.