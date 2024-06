Évoquée par Amazon l'automne dernier, la grosse mise à niveau d'Alexa grâce à l'intelligence artificielle générative se fait attendre. Selon Reuters, cette refonte donnera naissance à un nouvel assistant vocal qu'Amazon envisage de lancer en août.

" Nous avons déjà intégré l'IA générative dans différents composants d'Alexa et nous travaillons dur sur sa mise en œuvre à grande échelle pour permettre une aide plus proactive, personnelle et fiable ", a seulement commenté un porte-parole d'Amazon.

Un tel déploiement sera nécessairement d'ampleur, puisque Amazon souligne plus d'un demi-milliard d'appareils compatibles Alexa déjà présents dans les foyers à travers le monde.

Un objectif de rentabilité pour Alexa

Pour remplacer la version actuelle d'Alexa et apporter des fonctionnalités d'IA générative, la gratuité resterait en vigueur, mais l'accès aux possibilités les plus avancées serait payant. D'après les sources de Reuters, il s'agirait d'un tarif compris entre 5 et 10 dollars par mois.

Malgré de précédentes fuites à ce sujet, une petite surprise est qu'Amazon ne cherche pas à conditionner les fonctionnalités avancées d'Alexa à un abonnement Amazon Prime. C'est un changement de stratégie et la quête d'une rentabilité pour le service Alexa lui-même.

Il faut dire que le coût de l'utilisation de l'IA générative dans Alexa n'est sans doute pas négligeable. CNBC avait évoqué 0,2 $ par requête.

Avec le nouveau Alexa

Sans besoin de dire " Alexa " lors d'une conversation, la version payante d'Alexa permettrait des tâches plus complexes comme la rédaction et l'envoi d'un e-mail, commander des plats à emporter en une seule requête.

L'aspect domotique serait plus abouti pour le contrôle vocal d'appareils connectés dans le foyer et avec la création automatique de routines personnalisées en apprenant des habitudes des utilisateurs.

Hormis des conversations plus fluides et une meilleure compréhension du contexte, Alexa aurait davantage de personnalité et serait capable de comprendre des signaux non verbaux grâce à des capteurs.