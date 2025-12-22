Amazon a analysé des millions d'interactions enregistrées entre janvier et novembre 2025 pour cartographier les centres d'intérêt des utilisateurs français de son assistant vocal Alexa. Ce classement offre un miroir saisissant de la société, révélant aussi bien les préoccupations du quotidien que les grandes fascinations collectives qui ont rythmé l'année.

Quelles sont les requêtes du quotidien qui dominent ?

Au-delà des grands événements, Alexa s'est solidement ancrée comme un outil de culture générale immédiate. Les questions les plus triviales en apparence sont souvent les plus révélatrices de son rôle de réflexe pratique. En tête des requêtes, on retrouve une interrogation culinaire précise : "Quelle est le temps de cuisson des asperges ?", signe que l'enceinte connectée a trouvé sa place sur les plans de travail.

Cette tendance se confirme avec d'autres questions pratiques comme la cuisson d'un œuf de caille ou la sempiternelle interrogation "L'avocat est-il un fruit ou un légume ?". Dans un tout autre registre, la question "Quel est le prix de l'or ?" s'est également hissée dans le top, reflet d'une année où le métal précieux a battu des records.

Quelles célébrités fascinent le plus les utilisateurs ?

La vie privée des stars reste une source de curiosité inépuisable. Le football domine largement avec Cristiano Ronaldo en tête des personnalités les plus recherchées, suivi de près par Kylian Mbappé. Mais l'intérêt ne s'arrête pas au terrain : les utilisateurs veulent tout savoir sur leur situation amoureuse, leur taille ou leur fortune.

Cette curiosité globale s'étend à d'autres univers. La taille de Tom Cruise (1,70 m) a été l'une des questions les plus fréquentes, tout comme le patrimoine des milliardaires comme Elon Musk et Bernard Arnault, ou celui du youtubeur MrBeast. Des figures françaises issues de la télévision et de la musique, comme Évelyne Dhéliat, Dorothée ou Gims, confirment également leur forte présence dans l'imaginaire collectif.

Quelles sont les tendances culturelles de l'année ?

Sur le plan musical, 2025 a été marquée par la domination musicale incontestée de Gims. L'artiste s'impose non seulement comme le plus demandé, mais son titre "CIEL" est également la chanson la plus jouée de l'année. Juste derrière lui, l'explosion du phénomène K-pop est palpable, avec l'entrée fracassante de Rosé (en duo avec Bruno Mars) et le succès de la bande originale de la série Netflix KPop Demon Hunters.

Côté sport, le football roi confirme son hégémonie. Le Paris Saint-Germain, auréolé de son sacre en Ligue des champions, arrive en tête des clubs les plus cités, devant des géants comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Et si les tendances musicales et sportives dominent, les préoccupations plus terre-à-terre, comme la parfaite cuisson d'un légume, ne sont jamais loin.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle a été la chanson la plus demandée à Alexa en 2025 ?

La chanson la plus demandée par les utilisateurs français d'Alexa en 2025 est "CIEL" de l'artiste Gims. Il est également l'artiste le plus populaire de l'année sur l'assistant vocal d'Amazon.

L'avocat est-il un fruit ou un légume selon Alexa ?

C'est l'une des questions de culture générale les plus posées. D'un point de vue botanique, l'avocat est un fruit, car il contient une graine et se développe à partir de la fleur de l'avocatier.

Que révèle ce classement sur nos habitudes ?

Ce palmarès montre qu'Alexa est devenu un compagnon du quotidien, utilisé aussi bien pour des informations pratiques et instantanées (recettes, culture générale) que pour suivre l'actualité et satisfaire une curiosité grandissante pour la vie des célébrités et les phénomènes culturels.