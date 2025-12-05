Les réseaux sociaux ont ce pouvoir de transformer une situation anodine, voire gênante, en un phénomène viral. C'est le cas du hashtag #pipiaulit, qui inonde actuellement les fils d'actualité des utilisateurs français de la plateforme.

Le principe est aussi simple que décalé : des créateurs de contenu se mettent en scène, souvent en pleine nuit, pour annoncer à leur "maman" qu'ils ont fait pipi au lit. Mais ils le font en incarnant une célébrité.

D'où vient ce challenge et en quoi consiste-t-il ?

Cette trend, aussi surprenante soit-elle, repose sur un ressort comique puissant : le décalage. L'idée de départ semble être attribuée à l'utilisateur @matthiasletrocquer, qui a posté une vidéo le 22 novembre dernier. Son titre : "POV : ton enfant de 5 ans vient te dire qu’il a fait pipi au lit mais c’est Emmanuel Macron".

Le format "POV" (Point Of View) plonge directement le spectateur à la place du parent réveillé en sursaut. Le succès a été immédiat, car il combine une situation universellement connue, presque régressive, à une imitation travaillée. L'absurdité de voir une figure présidentielle annoncer un "petit accident" a ouvert la voie à une créativité sans limites.

Qui sont les figures de proue de ce phénomène ?

Si de nombreux utilisateurs se sont prêtés au jeu, un créateur de contenu sort du lot sur TikTok : Jerry. Il a littéralement "saigné le trend" en multipliant les imitations plus vraies que nature. Ses performances en Nikos Aliagas ("Un parcours exceptionnel du pipi"), Stéphane Bern ("On se croirait à Versailles") ou encore Emmanuel Macron ("J'aurais pu mettre ce pipi sous le tapis") sont devenues des classiques.

Mais la viralité ne s'arrête pas à un seul créateur. On a vu fleurir des imitations de sportifs comme Kylian Mbappé ("Faut qu'on débriefe, le lit avait pas la bonne tactique"), de coachs comme Zinedine Zidane, ou même de marques. Le hibou vert de l'application Duolingo a lui aussi fait son apparition, prouvant que personne n'échappe à la vague.

Pourquoi cette tendance fonctionne-t-elle si bien ?

Le succès du #pipiaulit, initié par la parodie de Macron, s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, sa simplicité et son potentiel infini. N'importe quelle personnalité, personnage de fiction ou même concept abstrait (une voix de la SNCF, un PC Gamer) peut être parodié. Cette universalité le rend accessible à tous les créateurs.

Ensuite, il y a la dimension régressive et familière. Qui n'a pas connu la honte enfantine d'un tel accident ? Le fait de le dédramatiser par l'humour et l'imitation crée une connexion immédiate avec le public. Enfin, dans un contexte souvent morose, cette légèreté et cet humour absurde offrent une parenthèse bienvenue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'origine du trend #pipiaulit ?

La tendance semble avoir été lancée par l'utilisateur @matthiasletrocquer sur TikTok avec une vidéo où il imitait Emmanuel Macron annonçant l'incident à ses parents.

Quelles sont les imitations les plus connues ?

Les imitations de personnalités politiques comme Emmanuel Macron, de présentateurs TV comme Nikos Aliagas, ou de sportifs comme Kylian Mbappé sont parmi les plus virales. Le créateur Jerry est particulièrement reconnu pour ses nombreuses parodies.

Le phénomène est-il limité à la France ?

Pour l'instant, le hashtag #pipiaulit est principalement un phénomène francophone, porté par des références culturelles et des personnalités connues dans l'Hexagone.