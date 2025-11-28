En Chine, Alibaba met en vente sa première gamme de lunettes intelligentes, les Quark AI Glasses. Le géant chinois cherche à transformer ses avancées en IA en produits concrets pour le grand public et à s'imposer sur le marché des wearables.

Les caractéristiques des Quark AI Glasses

Le modèle phare S1 est proposé à partir de 3 799 yuans (environ 460 euros) et se distingue par ses deux écrans micro-OLED transparents intégrés aux verres. Le modèle G1, plus accessible à 1 899 yuans (environ 230 euros), est dépourvu d'écrans.

Les deux versions intègrent des microphones à conduction osseuse, une caméra et, surtout, un système innovant de double batterie interchangeable, présenté comme une première dans l'industrie et offrant jusqu'à 24 heures d'autonomie.

Les lunettes connectées sont animées par le modèle d'IA maison d'Alibaba, Qwen, accessible via des commandes vocales ou tactiles.

Comment l'IA Qwen est-elle intégrée ?

L'intégration profonde de Qwen est le cœur de l'expérience des Quark AI Glasses. Les lunettes permettent une interaction continue avec l'IA pour des tâches variées comme la traduction en temps réel, la reconnaissance instantanée de prix via la caméra en pointant un produit, la navigation assistée ou encore la retranscription de réunions.

L'écosystème d'Alibaba est également mis à profit, avec une connexion transparente à des applications telles que Alipay pour les paiements, Taobao pour le shopping ou encore des plateformes de streaming de musique populaires en Chine.

" Les lunettes IA sont un dispositif portable unique et puissant car elles incarnent tout ce que nous imaginons pour un assistant IA ", déclare Wu Jia, vice-président d'Alibaba Group.

Un énorme marché pour Alibaba

Avec ce lancement, Alibaba ne se contente pas de sortir un nouveau gadget et ambitionne de s'imposer comme un acteur majeur face à des concurrents comme Meta et ses Ray-Ban.

La Chine représente le plus grand marché. En s'appuyant sur le succès de son application Qwen App, Alibaba cherche à faire de son IA le moteur d'un écosystème de produits grand public de plus en plus vaste.

Comme Mark Zuckerberg pour Meta, un pari est que les lunettes intelligentes pourraient un jour remplacer les smartphones.