Alors que l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier a constitué un temps fort pour clamer la domination américaine sur le secteur de l'IA grâce à l'annonce d'investissements colossaux dans des datacenters et infrastructures dédiées, l'irruption de modèles d'IA chinois aussi perfomants que ceux conçus aux USA mais pour une fraction de leur prix a créé de puissants remous.

La mise à disposition de l'IA chinoise DeepSeek, qui revendique des performances dignes de GPT-4o d'OpenAI, pour quelques millions de dollars là où les géants américains investissent des dizaines de milliards de dollars oblige ces derniers à se justifier.

Les premières contre-attaques émergent déjà sous la forme de soupçons d'utilisation de techniques de distillation siphonnant les données de modèles d'IA plus avancés pour optimiser les réponses de modèles plus légers.

Alibaba entre en piste avec Qwen 2.5

Mais les inquiétudes venues de Chine ne sont pas terminées. Le géant chinois Alibaba vient d'annoncer son nouveau modèle d'IA Qwen 2.5 qui offrirait lui aussi des performances au niveau des meilleures IA américaines et encore supérieures à celles de DeepSeek !

Le fait de lancer ce modèle d'IA au moment du Nouvel An lunaire, seule vraie période de congés des entreprises chinoises, en dit déjà long sur les intentions d'Alibaba et la volonté de ne pas laisser DeepSeek profiter seul de l'intérêt subit pour les IA chinoises.

Alibaba affirme ainsi que son modèle d'IA Qwen 2.5-Max surpasse GPT-4o d'OpenAI, DeepSeek V3 ou Llama-3.1-405B de Meta. Il est accessible depuis le cloud d'Alibaba et via l'agent conversationnel Qwen Chat. Sa compatibilité avec l'API d'OpenAI doit permettre une intégration facile pour les besoins des entreprises.

D'autres acteurs sont aussi sur les rangs. Le groupe ByteDance a indiqué mettre à jour son propre modèle d'IA rivalisant avec les performances d'o1, le meilleur modèle d'OpenAI dans certains tests.

Tout n'est pas encore joué dans l'IA

Il reste encore bien des mystères sur la façon dont ces entreprises chinoises parviennent à obtenir de tels résultats sans disposer des meilleurs GPU et accélérateurs IA disponibles mais il apparaît que l'avance clamée par les Etats-Unis dans le domaine de l'IA est plus fragile qu'il le semble.

La vue simpliste et assez arrogante sur l'investissement massif qui passerait avant tout le reste prônée par plusieurs spécialistes de l'IA et servant surtout à décourager les petites startups de devenir les grands concurrents de demain est ici battue en brèche et les questionnements sur les modèles économiques des IA, qu'il s'agisse de leurs coûts comme de l'utilisation des matières premières, ne vont faire que s'amplifier.

Ces questions semblent être encore très loin d'être prises en compte par les entreprises deployant l'IA dans leur secteur d'activité, comme en témoigne une récente étude de Cap Gemini tant elles sont pressées de mettre en place des solutions d'IA générative, parfois mal dimensionnées, pour ne pas se retrouver dépassées.