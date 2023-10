À l’occasion d'Halloween, AliExpress propose une multitude de réductions sur de très nombreux produits jusqu'au 30 octobre.

Commençons par la montre connectée Huawei GT 3. Son cadran 1,36 pouces AMOLED est d'une résolution de 390 x 390 IPS. Elle offre 192 Ko de RAM et 56 Ko de ROM et elle est également étanche (IP68).

La montre propose de nombreuses fonctions comme passer des appels via Bluetooth, NFC, contrôle vocal, contrôle de la musique, suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, du kilométrage, de la saturation d'oxygène dans le sang, de la tension artérielle, des calories, alarme, mode ne pas déranger, etc.

Elle fonctionne sous Android à partir de la version 5.0 et suivantes ou sous iOS à partir de la version 9.0 et ultérieures. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses avec les différents cadrans disponibles et les 5 styles d'interface.

La montre connectée Huawei GT 3 est au prix de 30,25 € (vendue 399 € sur Amazon).





D'autres produits sont également en promo, comme :

Vous pouvez également bénéficer de nombreuses remises avec :

13 € de remise dès 100 € d'achat : code FR13

26 € de remise dès 200 € d'achat : code FR26

45 € de remise dès 300 € d'achat : code FR45

60 € de remise dès 400 € d'achat : code FR60

