Commençons avec le multicuiseur Ninja Foodi 6 L 9 en 1. Avec la cuisson sous pression, vous pouvez cuisiner jusqu’à 70% plus rapidement qu'avec une cuisson classique et bénéficier d'une friture plus saine avec 75% de gras en moins.

La cuve grande capacité de 6 L permet de cuisiner pour jusqu'à 6 personnes. 9 méthodes de cuisson sont proposées : sous pression, vapeur, mijoter, yaourt,

saisir/sauter, rôtir à l’air chaud, grill, cuisson au four et déshydrater

Vous pouvez contrôler la durée de cuisson, la température et la pression très facilement sur le tableau de bord.

Il est possible de cuire les produits congélés et un mode maintien au chaud automatique est également disponible, ainsi que l'arrêt automatique, le départ différé, etc.

Les pièces détachées sont faciles à nettoyer et passent au lave-vaisselle.

En plus de la cuve de 6 L, il est livré avec un panier Crousti, une grille réversible et un livret de recettes.

Le multicuiseur Ninja Foodi 6 L 9 en 1 est à 179,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 28% chez Boulanger. La livraison à domicile standard est offerte.

Continuons avec le casque arceau Bluetooth Marshall Major III. Il est doté d'un micro Marshall intégré pour passer ou recevoir des appels vocaux avec l'option téléphone. Le Bluetooth aptX est d'une portée de 9 m, et on peut aussi l'utiliser en filaire avec la fiche Jack de 3,5 mm.

Vous pouvez profiter d'un son en qualité hi-fi avec une réponse en fréquence entre 20 et 20000Hz et une puissance sonore maximale de 97 dB.

Sa grande autonomie vous fait bénéficier jusqu'à 30 heures en une seule charge.

Le bouton de contrôle multidirectionnel au niveau des écouteurs vous permet de gérer facilement l'audio. Ses coussinets supra-auriculaires assurent également un confort optimal et le casque peut également être plié grâce aux charnières 3D.

Le casque arceau Bluetooth Marshall Major III est en ce moment à 89,87 € au lieu de 179,74 €, soit 50% de réduction sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite.



Enfin, enchaînons avec le vélo électrique Kukirin V1 Pro. Il offre une puissance de 360 W et de 725 W en crête, ainsi que d'une vitesse maximale de 45 km/h. Ses pneus de 20 pouces vous assurent une conduite agréable sur différents types de terrains.

Léger, il ne pèse que 21 kg et grâce à la poignée, vous pouvez le plier rapidement et le ranger dans le coffre d'une voiture. Les pédales sont également pliables.

Pour assurer votre visibilité la nuit, le vélo est muni d'un phare à haute luminosité, d'autocollants réfléchissants et d'un flash arrière.

Son frein à disque performant assure une distance de 3 mètres entre 20 km/h et zéro. Il offre aussi 3 vitesses, une assistance au pédalage, un cadre solide en alliage pour plus de sécurité et un temps de charge rapide de 5 à 6 heures.

Le vélo électrique Kukirin V1 Pro est en ce moment au prix réduit de 558,62 € au lieu de 819 €, soit 32% de remise sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite.

