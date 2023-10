Pour Halloween, Gearberry organise de fortes promotions sur une multitude de produits. Aujourd'hui, focus sur les vélos et trottinettes électriques, et plus particulièrement 4 modèles présentant une réduction intéressante.

Commençons par le vélo électrique ENGWE P26. Sa vitesse maximale est de 40 km/h. Son autonomie est elle de 138 km, ce qui est 20% de plus que sur les autres modèles grâce à la batterie lithium-ion de 48 V et 13,6 Ah. Il est muni d'un moteur moyeu puissant de 500 W et de 750 W en crête.

Les roues avant et arrière sont équipées de freins à double disque avec dissipation rapide de la chaleur, garantissant un freinage en douceur même dans les situations d'urgence. Les pneus et les roues sont munis d'un système double d'absorption des chocs et assurent une conduite confortable.

Le vélo est 40% plus léger grâce à son armature en alliage d'aluminium et est doté d'une suspension avant et d'un dérailleur 7 vitesses Shimano.

Le vélo électrique ENGWE P26 est en ce moment au prix réduit de 999 € au lieu de 1049 € grâce au code GBBike50 qui vous offre 50 € en moins. La livraison d'Europe est gratuite et s'effectue entre 5 et 20 jours ouvrés.



Passons maintenant au vélo électrique ENGWE E26. Il dispose d'un moteur moyeu puissant de 750 W et 1000 W en crête vous permettant d'aller jusqu'à 45 km/h.

La portée maximale est de 140 km par charge grâce à la batterie lithium 48 V et 16 Ah.

Il possède un dérailleur 7 vitesses Shimano, un écran LCD, des phares à LED avant et arrière pour plus de sécurité, une monture à double suspension et des freins hydrauliques performants.

Le vélo est assez robuste pour supporter jusqu'à 25 kg à l'arrière, pratique pour transporter aisément vos affaires.

Le vélo électrique ENGWE E26 est au prix réduit de 1 299 € au lieu de 1 399 € avec le code GBE26 qui vous fait économiser 100 €. La livraison d'Europe est offerte et prend entre 5 et 20 jours.



Enchaînons avec le vélo électrique ENGWE X20. Son moteur sans balais de 750 W et 1000 W en crête vous permet d'atteindre une vitesse maximale de 49 km/h.

L'autonomie maximale est de 200 km grâce à sa batterie double 14,4 Ah / 7,8 Ah.

Les roues larges vous permettent d'attaquer différents types de terrains aisément et sa monture à triple suspension absorbe 3 fois plus les chocs pour plus de confort. Le vélo est muni d'un dérailleur 8 vitesses Shimano.

Les freins hydrauliques avant et arrière d'une portée de 12 m garantissent un arrêt rapide en cas de danger. Vous resterez toujours bien visible de nuit avec les phares avant à LED longue portée et des indicateurs arrière à lumière pulsatile.

Le vélo électrique ENGWE X20 est en promotion à 1 399 € au lieu de 1 799 €. La réduction est déjà appliquée sur le site. La livraison est gratuite et se fait d'Europe entre 5 et 20 jours.

Enfin, voici la trottinette électrique ENGWE Y10. Pliable et légère, elle possède un moteur moyeu 350 W et 500 W en crête à couple élevé.

L'autonomie maximale est de 65 km par charge, ce qui est 60% de plus que sur les autres modèles. La batterie lithium-ion 36 V / 13 Ah est équipée d'un système de protection contre les courts-circuits, la surcharge, la surtension et les hautes températures.

L'écran LED vous fournit les informations importantes comme le niveau de la batterie, la vitesse et encore les différents modes de sports.

La trottinette est munie de clignotants, de freins à tambour et d'un système anti-blocage de freinage.

La trottinette électrique ENGWE Y10 est actuellement au prix de 499 €. La livraison entre 5 et 20 jours d'Europe est offerte.



Vous pouvez également toujours profiter de l'Autumn Super Sale de Gearberry jusqu'au 22 octobre sur les vélos électriques.





N'oubliez pas de consulter aussi notre top 3 des promos du jour, ou encore notre article dédié aux promos sur les vélos électriques de l'Autumn Super Sale de Gearberry !