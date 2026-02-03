Jusqu'au 7 février inclus, AliExpress revient avec son opération mensuelle "Choice Day". C’est le moment de profiter de réductions allant jusqu'à -60% sur une sélection de produits phares, avec en prime des codes promos en quantité limitée pour faire chuter les prix au maximum :
➡️ -2 € dès 15 € d'achat : CDFR02
➡️ -4 € dès 29 € d'achat : CDFR04
➡️ -7 € dès 49 € d'achat : CDFR07
➡️ -9 € dès 69 € d'achat : CDFR09
➡️ -13 € dès 99 € d'achat : CDFR13
➡️ -20 € dès 159 € d'achat : CDFR20
➡️ -25 € dès 209 € d'achat : CDFR25
➡️ -40 € dès 329 € d'achat : CDFR40
➡️ -55 € dès 459 € d'achat : CDFR55
Les meilleures offres "Choice Day" du jour
Voici la sélection du jour, avec quelques bons plans parmi les plus intéressants du moment :
- Xiaomi TV A 32 : une télévision connectée HD pour moins de cent euros à 95,99 € avec le code CDFR13.
- POCO Pad M1 (256 Go) : un excellent rapport performance/prix pour cette tablette qui tombe à 180,31 € avec le code CDFR20.
- POCO X7 Pro (256 Go) : un smartphone puissant pour seulement 209,88 € avec le code CDFR25.
- Redmi Pad 2 Pro (256 Go Gris) : la tablette polyvalente avec grand écran 12,2" 2,5K et batterie massive de 12 000 mAh s'affiche à seulement 216,79 € avec le code CDFR25.
- Xiaomi Pad 7 (256 Go) : cette tablette performante avec un écran 11" 144Hz et une batterie de 8850 mAh tombe à 232,59 € grâce au code CDFR25.
- Garmin Forerunner 265 (46 mm) : la référence des montres de sport à 267,07 € avec le code CDFR25.
- Mini PC BMAX B8 A Pro : ce mini PC puissant passe à 323,53 € grâce au code CDFR40.
- Mini PC SOYO S4 Plus : une station de travail compacte avec Ryzen 7 et SSD 1 To à 378,46 € grâce au code CDFR40.
- Imprimante 3D Anycubic Kobra S1 Combo : pour les créatifs, elle passe à 404,69 € en appliquant le code CDFR40.
Pourquoi commander pendant le Choice Day ?
Outre les prix réduits, les articles estampillés "Choice" bénéficient généralement d'une livraison plus rapide et d'un suivi logistique amélioré.
⚠️ Attention : les stocks sont limités et les codes promos sont souvent épuisés avant la fin de l'opération.
➡️ Découvrir tous les bons plans sur la page du Choice Day AliExpress.
Et n'hésitez pas non plus à jeter un œil à notre top 3 des promos de ce mardi (OnePlus Pad 2, casque UGREEN Studio Pro et montre Amazfit Balance reconditionnée) ainsi qu'aux offres exclusives HUAWEI pour la Saint Valentin !