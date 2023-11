Geekbuying fête le Black Friday ! Profitez de superbes réductions jusqu'à -80% sur une sélection d'ordinateurs portables, mini PC, articles électroménager connectés, vélos électriques, imprimantes 3D...

Geekbuying vous offre des réductions supplémentaires avec les codes promo suivants :

3 € à partir de 20 € d'achat : GKB23BF3E

10 € à partir de 100 € d'achat : GKB23BF10E

25 € à partir de 300 € d'achat : 50 € à partir de 550 € d'achat : GKB23BF50E





Vous bénéficiez également de remises automatiques en plus si vous payez avec PayPal :

10 € à partir de 25 € d'achat

15 € à partir de 400 € d'achat

Aujourd'hui, focus sur le GPU externe GPD G1 Radeon RX 7600M XT, qui présente une belle réduction sur Geekbuying à l'occasion du Black Friday.

Module d'extension de votre carte graphique interne, il permet d'étendre son signal et d'améliorer les performances graphiques.

Léger et compact, il est équipé d'un puissant Radeon RX 7600M XT avec architecture RDNA 3.0 et des vitesses d'horloge allant de 1 500 MHz à 2 615 MHz, garantissant des visuels époustouflants et une excellente fluidité.

Les multiples ports graphiques et vidéo vous permettent de profiter d'une expérience de jeu panoramique, en connectant jusqu'à 3 écrans externes avec le port HDMI 2.1 et les 2 ports DP 1.4a, pour une immersion exceptionnelle. Cette carte graphique externe offre également un port Oculink (SFF-8612) qui fournit une bande passante effective de 63 Gbit/s, et un port USB 4.0, afin de profiter des mêmes performances sur différents systèmes via Thunderbolt 3 eGPU et Thunderbolt 4 eGPU.

Un système de refroidissement actif dissipe efficacement la chaleur et empêche la surchauffe, assurant des performances optimales et de longues sessions de jeu vidéo fluides et ininterrompues.

Le GPU externe GPD G1 Radeon RX 7600M XT est à 584 € avec la réduction déjà appliquée + le code GKB23BF50E au lieu de 752,65 €, soit une remise totale de 22% sur Geekbuying. Livraison gratuite sous 10 à 20 jours ouvrés.



