Commençons avec le pack Corsair RM750x SHIFT - 750W - 80 Plus Gold + boîtier 4000D Airflow.

Le 4000D AIRFLOW est un boîtier moyen-tour ATX conçu pour optimiser le flux d'air et offrir une gestion facile des câbles. Il est équipé de deux ventilateurs CORSAIR AirGuide de 120 mm pour assurer un refroidissement efficace.

L'alimentation RM750x SHIFT, certifiée ATX 3.0, est dotée de câbles d’alimentation Micro-Fit CORSAIR Type 5 Gen 1 entièrement modulaires, ainsi que d'un ventilateur de 140 mm à roulement hydrodynamique et à faible frottement prenant en charge le mode Zero RPM.



Des câbles pour carte graphique PCIe 5.0 12VHPWR sont inclus.

Le pack Corsair RM750x SHIFT - 750W - 80 Plus Gold + boîtier 4000D Airflow est proposé à 174,90 € au lieu de 209,90 €, soit une remise de 17% sur Rue du Commerce. Pour info, les prix officiels sont 154,90 € pour l'alimentation et 105,90 € pour le boîtier.







Passons au PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8.



Il est équipé d'un écran FHD lumineux de 350 nits et 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz.

Son processeur Intel Core i5-12450H est doté de la dernière architecture hybride (6P + 4E) d’Intel, et on trouve également une carte graphique RTX série 40 avec ray tracing, DLSS 3 et Reflex, pour réduire au minimum la latence.

Lenovo AI Engine+, propulsé par une puce IA LA1, utilise des capteurs pour améliorer votre expérience de gaming en améliorant dynamiquement les FPS.

Le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8 est en ce moment disponible à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 31% sur Amazon.







Enfin, enchaînons avec l'aspirateur robot laveur iRobot Roomba Combo J5+.

Il est livré avec 2 bacs : l’un sert à aspirer uniquement et l’autre permet de laver et aspirer simultanément. Le bac 2-en-1 est équipé d’une lingette qui s’humidifie en continu grâce à un réservoir d’eau embarqué.

Le Combo j5+ est doté d’une aspiration puissante et d’un système de nettoyage en 4 étapes : recentrage des saletés (plinthes et coins) sous la tête de nettoyage par la brosse latérale, soulèvement des débris par les rouleaux en caoutchouc, aspiration dans le canal scellé et lavage humide grâce à la lingette.

Il mémorise l’agencement de votre maison et élabore des cartes pour nettoyer les sols en profondeur et de manière ciblée, en lignes droites parallèles.

Le système d’autovidage Clean Base permet à l’aspirateur de vider automatiquement la saleté jusqu’à 60 jours et grâce à l’application iRobot Home, vous pouvez automatiser et personnaliser le nettoyage.

L'aspirateur robot laveur iRobot Roomba Combo J5+ est au prix de 549 € au lieu de 899 €, soit une remise de 38% sur Boulanger.







