On commence avec l'enceinte portable Tronsmart Fiitune X30.

Elle enrichit chaque écoute avec une belle profondeur sonore grâce à ses 80W de puissance, des basses profondes sans distorsion et un traitement acoustique soigné.

Avec ses 5 haut-parleurs, ses 4 radiateurs passifs et son traitement audio DSP Knowles, l'enceinte délivre un son 360° avec un rendu surround signé Waves. Le codec LDAC assure une restitution Hi-Res avec trois fois plus de détails et une bande passante étendue jusqu’à 40 kHz, pour un son riche et précis.

Elle résiste aux éclaboussures avec sa certification IPX5, et vous accompagne jusqu’à 14 heures grâce à sa batterie longue durée. La connectivité Bluetooth 5.3 garantit un appairage rapide en seulement deux secondes, tandis que la fonction TWS permet de connecter une deuxième enceinte pour une véritable stéréo sans fil.

Retrouvez l'enceinte portable Tronsmart Fiitune X30 à 159 € grâce au code NNNFRTFX30 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Les écouteurs sans fil Tronsmart OpenFly 2 Pro vous sont également offerts pour l'achat de l'enceinte.

On continue avec le OnePlus 13 5G - 12 Go + 256 Go.

Il est doté d'un écran ProXDR 2K de 6,82 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une densité de 510 PPI. Grâce à la technologie Aqua Touch 2.0, il reste fluide et réactif, même sous la pluie ou avec les doigts mouillés.

Le système photo de 5ème génération conçu avec Hasselblad associe trois capteurs de 50 MP pour capturer des images d’une qualité exceptionnelle. L’objectif principal LYT-808 (1/1,4", f/1.6) avec stabilisation optique est épaulé par un téléobjectif Triprism (1/1,95", focale équivalente 70 mm) et un ultra grand-angle (1/2,75", champ de vision 120°). Avec le mode Portrait et le Mode Maître, chaque prise restitue la signature visuelle d’Hasselblad avec naturel et précision.

Au cœur de l’appareil, la plateforme Snapdragon 8 Elite libère des performances de haut niveau grâce à un moteur IA de nouvelle génération, un CPU et un GPU plus puissants et une bande passante mémoire optimisée. Tout est plus fluide, plus rapide, plus réactif, que ce soit pour les jeux, la création ou le multitâche.

La batterie de 6000 mAh offre une autonomie prolongée et se recharge en seulement 36 minutes avec la charge filaire SUPERVOOC 100W, ou jusqu’à 50 % en 34 minutes grâce à la charge sans fil AIRVOOC 50W.

Préinstallé avec OxygenOS 15, le système propose une interface naturelle, intuitive et optimisée, enrichie de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Conçu pour résister à toutes les conditions, le smartphone est certifié IP69 et IP68, pour une protection maximale contre l’eau, la poussière et les environnements extrêmes.

Le OnePlus 13 5G (12 Go + 256 Go) est disponible en noir à 838 € au lieu de 910,42 € en ce moment sur Amazon.

Pour rappel, son prix de base s'élève à 1 029 €.



Enfin, on termine avec le Nubia Z60S Pro - 16 Go + 1 To.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces, en résolution 1,5K, propose des images éclatantes grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité maximale de 1 200 nits. La technologie de confort visuel intégrée réduit la fatigue oculaire, même lors d’un usage prolongé.

Le smartphone intègre la technologie AI Neovision 2.0, une suite complète de fonctionnalités intelligentes qui subliment vos photos. Grâce à des outils comme l’effaceur magique AI, le flou d’arrière-plan, la retouche du ciel et l’algorithme dédié aux scènes étoilées, chaque image gagne en clarté et en profondeur.

Pensé pour l’excellence photographique, le Z60S Pro embarque un capteur principal de 50MP avec un objectif optique de 35 mm, offrant un rendu naturel et détaillé. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un téléobjectif de 8MP, pour couvrir tous les types de prise de vue, des panoramas aux portraits, en passant par les sujets lointains.

Côté autonomie, il est équipé d’une batterie de 5100 mAh et de la charge rapide 80W.

Enfin, le smartphone est propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec un cœur principal overclocké et un GPU hautes performances. Associé au système MyOS 14.0 basé sur Android 14, il assure une fluidité exemplaire, même dans les jeux les plus exigeants ou le multitâche.

Vous pouvez obtenir le Nubia Z60S Pro (16 Go + 1 To) en noir à 356,99 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Espagne.

Pour information, son prix officiel s'élève à 799 €.



