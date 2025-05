On commence ce top 3 avec la station électrique portable ALLPOWERS R2500.

Dotée d’une capacité impressionnante de 2 016 Wh et d’un onduleur à onde sinusoïdale pure délivrant 2 500 W (avec une puissance de crête pouvant atteindre 4 000 W), elle garantit une alimentation stable et fiable, même pour les équipements les plus énergivores.

La station est équipée d'une double entrée maximale de 2 500 W, offrant une recharge complète en seulement une heure lorsqu’elle est alimentée simultanément par le secteur et l’énergie solaire. Sa compatibilité avec une puissance solaire de 1 000 W permet également une recharge rapide en environ deux heures.

Elle propose cinq options de recharge : secteur, solaire, allume-cigare, générateur, ou combinaison secteur + solaire.

Grâce à son système UPS intégré, la centrale assure une commutation quasi instantanée (15 ms) en cas de coupure de courant, maintenant vos appareils alimentés sans interruption. Équipée d’une batterie LiFePO4 ultra-durable, elle supporte plus de 3 500 cycles de charge, assurant performance et fiabilité sur le long terme.

La R2500 peut également être couplée à jusqu’à trois batteries d’extension B1000, permettant de multiplier sa capacité par deux ou même trois.

Retrouvez la centrale portable ALLPOWERS R2500 à 676,39 € grâce au code FRSS50 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



On continue avec la trottinette électrique iScooter i9M.

Dotée d’un moteur brushless de 500 W, elle offre une accélération fluide et puissante. Grâce à ses trois modes de vitesse (15, 25 et 35 km/h), vous pouvez adapter votre conduite selon vos besoins.

Son écran LCD intelligent vous permet de garder un œil en temps réel sur votre vitesse, le niveau de batterie ou encore le mode sélectionné. Côté autonomie, sa batterie 36V 7,5Ah avec système de gestion BMS assure jusqu’à 30 km de trajet sur une seule charge, tout en optimisant la durabilité et la sécurité de la batterie.

L’i9M est équipée de freins électroniques à l’avant et à disque à l’arrière, pour un freinage réactif en toutes circonstances. Les pneus gonflables de 10 pouces, résistants à l’usure, absorbent efficacement les chocs, même sur les surfaces irrégulières. La conduite de nuit est également sécurisée grâce au puissant phare LED avant et au feu arrière de signalisation.

La trottinette électrique iScooter i9M est disponible à 147,13 € avec le code FRSS20 sur AliExpress. La livraison depuis la France est offerte.



Enfin, on termine avec le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9.

Doté d’un écran AMOLED de 1,62 pouce, il offre une excellente lisibilité même en plein soleil grâce à une luminosité maximale de 1 200 nits. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz garantit une navigation fluide, tandis que le capteur de lumière ambiante permet un réglage automatique de la luminosité. L’écran est également conçu pour éviter les contacts accidentels liés à l’eau ou à la transpiration.

Sur le plan santé, le Xiaomi Smart Band 9 améliore considérablement le suivi de la fréquence cardiaque, avec une précision accrue de 16 % par rapport à la génération précédente. Il assure une surveillance continue de la saturation en oxygène dans le sang, détecte les phases de sommeil avec précision, y compris le sommeil paradoxal, et propose des recommandations personnalisées pour améliorer la qualité du repos. Il prend également en charge le suivi du stress, le suivi du cycle menstruel et propose des exercices de respiration.

Côté sport, il vous accompagne dans plus de 150 activités physiques, avec des algorithmes capables d’analyser la VO₂ max, le temps de récupération, la charge d’entraînement et les performances globales.

Le bracelet prend aussi en charge dix parcours de course prédéfinis, et peut être associé à un clip de course à pied (vendu séparément) pour obtenir des mesures avancées comme la cadence ou la longueur de foulée.

Avec une autonomie pouvant atteindre 21 jours en usage classique, 9 jours en mode écran toujours allumé, et environ 6 jours en usage intensif, il garantit une utilisation prolongée sans contrainte. Sa résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM permet de le garder au poignet même pendant la natation.

Son moteur linéaire offre un retour haptique précis avec 20 modes de vibration différents.

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 en argent est en promotion à 31,99 € avec le code FRSS03 sur AliExpress, et la livraison depuis l'Espagne est offerte.



À découvrir également sur GNT :