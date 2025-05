En ce moment, Leclerc propose une opération spécial high-tech avec des promotions sur une sélection de PC portables, TV, tablettes, smartphones et articles audio.

Découvrez-en quelques-unes ci-dessous !

TOP 10 des offres high-tech Leclerc

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page de la sélection high-tech Leclerc.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (PC portable Acer Aspire 16, graveur laser Creality Falcon2 Pro 60W et barre de son Samsung Q-Series HW-Q935D/XE) ainsi que nos bons plans spécial TV Samsung !