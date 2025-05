On commence avec la TV Samsung Neo QLED TQ65QN85D 4K 2024 65".

Grâce à la technologie Quantum Mini LED, profitez d’une luminosité éclatante, d’un contraste précis et de noirs profonds pour une image parfaitement maîtrisée, même dans les scènes les plus sombres.

Équipé du puissant processeur NQ4 AI Gen 2, le téléviseur optimise automatiquement tous vos contenus en 4K à l’aide de l’intelligence artificielle, pour des images toujours plus nettes et détaillées. Le Motion Xcelerator 120Hz via HDMI garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour les scènes d’action ou les jeux rapides.

Connecté et intuitif, il fonctionne sous Smart TV Tizen, avec WiFi, Bluetooth et compatibilité AirPlay 2 pour partager facilement vos contenus depuis vos appareils Apple.

Retrouvez la TV Samsung Neo QLED TQ65QN85D 4K 2024 65" à 736,92 € au lieu de 907,05 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.





Et voici quelques autres modèles Samsung à prix réduit en ce moment :

