Dans un marché des montres connectées largement dominé par des géants comme Apple, Garmin ou Samsung, Amazfit, la marque de Zepp Health, a su se tailler une place de choix en misant sur un rapport fonctionnalités-prix particulièrement agressif.

Fidèle à cette stratégie, l'entreprise a profité de la période précédant le CES 2026 pour dévoiler son nouveau modèle, l'Amazfit Active Max. Ce lancement vise clairement à consolider sa position sur le segment des sportifs exigeants mais soucieux de leur budget, en proposant une fiche technique qui, sur le papier, a de quoi faire de l'ombre à des modèles bien plus onéreux.

Un écran et une batterie qui visent les sommets

Le premier élément qui frappe sur cette Active Max est son affichage. La montre embarque un écran AMOLED de 1,5 pouce qui se distingue par une caractéristique technique impressionnante : une luminosité de pointe annoncée à 3 000 nits.

Une telle valeur est exceptionnelle et promet une lisibilité parfaite dans toutes les conditions, y compris en plein soleil lors d'une activité en extérieur. Le boîtier, un mélange d'aluminium et de plastique, assure une certaine légèreté avec seulement 39,5 grammes sur la balance (sans le bracelet) et une résistance à l'eau jusqu'à 5 ATM.

Cependant, c'est bien sur le terrain de l'endurance que l'Active Max entend marquer les esprits. Amazfit annonce une autonomie de 25 jours en usage standard, et jusqu'à 10 jours avec l'écran toujours activé.

En mode GPS continu, la montre tiendrait jusqu'à 64 heures. Ces chiffres la placent directement en compétition avec des montres sportives dédiées bien plus chères, qui font souvent de l'autonomie leur principal argument de vente, parfois au détriment d'un écran tactile aussi réactif.

Le suivi sportif et la santé au cœur du système

Conçue pour les athlètes, l'Active Max propose un arsenal de fonctionnalités sportives très complet. Elle intègre plus de 160 modes sportifs, dont certains avec détection automatique, et une reconnaissance spécifique pour 25 exercices de musculation qui permet de compter les répétitions et les séries.

L'écosystème Zepp, qui pilote la montre, introduit également un nouvel indicateur BioCharge. Cet outil, similaire au Body Battery de Garmin, analyse l'activité, les entraînements et le stress pour fournir un score d'énergie en temps réel, aidant l'utilisateur à savoir quand s'entraîner et quand récupérer.

Au-delà de la performance ponctuelle, la montre assure une surveillance continue de la santé grâce à son capteur biométrique BioTracker PPG. Fréquence cardiaque, qualité du sommeil, niveau de stress et taux d'oxygène dans le sang (SpO2) sont mesurés en permanence, avec des alertes configurables en cas de valeurs anormales.

Toutes ces données sont ensuite synchronisées avec l'application Zepp, compatible Android et iPhone, et peuvent être partagées avec des services tiers populaires comme Strava, Komoot ou Google Fit.

Plus qu'une montre, un compagnon connecté et autonome ?

Amazfit n'a pas négligé les aspects « intelligents » de sa montre. L'Active Max est dotée d'un microphone et d'un haut-parleur pour passer des appels en Bluetooth.

Elle dispose également de 4 Go de stockage interne, une capacité suffisante pour stocker de la musique ou des podcasts et les écouter directement via des écouteurs connectés, sans avoir besoin de son téléphone.

Cette autonomie est renforcée par l'intégration d'une cartographie hors ligne, incluant des cartes topographiques et celles de plus de 2 000 stations de ski.

Proposée au tarif de 169 €, l'Amazfit Active Max affiche un positionnement tarifaire agressif. En combinant une autonomie massive, un écran ultra-lumineux et un suivi sportif exhaustif, elle se présente comme une alternative crédible aux modèles d'entrée et de milieu de gamme des marques établies.

Reste à voir si l'expérience logicielle (où il n'est pas possible d'ajouter des applications) et la précision des capteurs parviendront, lors des tests en conditions réelles, à confirmer cette excellente première impression.