La montre connectée est une bonne idée de cadeau de Noël. Elle existe sous diverses formes et permet de vous suivre sur pas mal de situations, autant sur la santé que sur le sport. Certaines peuvent même prendre des notes, prendre des appels, regarder vos SMS. Et dans tous les cas, elle vous donne l'heure ! Nous avons sélectionné pour vous une liste de montres connectées à prix réduits.

Par exemple, la montre connectée Apple Watch 7 profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle est équipée d'un écran OLED de 45 mm. Elle est également équipée d'un verre renforcé pour une meilleure solidité. La smartwatch est pourvue de plusieurs capteurs associés à des applications qui permettent de suivre le taux d'oxygène dans le sang ou encore de vous faire des ECG.

La montre intelligente vous suit sur vos sports préférés en proposant des exercices et des suivis. Ce modèle dispose des données mobiles et de la fonction GPS permettant de vous guider lors vos balades. Et enfin, vous pouvez personnaliser votre montre en changeant ses bracelets.

La montre connectée Apple Watch Series 7 45 mm est au prix de 499 € au lieu de 559 € sur le site de Amazon.

Voici notre sélection des meilleures offres sur les montres connectées :

