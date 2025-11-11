Amazon a officiellement lancé Amazon Bazaar, une destination de shopping distincte de son application principale. Cette initiative vise les marchés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine avec une promesse de prix ultra-bas.

La majorité des produits y sont proposés à moins de 10 $, et certains descendent jusqu'à 2 $. Le lancement s'inscrit dans une stratégie plus large, étendant l'expérience déjà connue sous le nom Amazon Haul à de nouveaux territoires.

Quels marchés sont concernés par ce lancement ?

Sur Android et iOS, le déploiement de l'application Amazon Bazaar concerne 14 nouvelles destinations.

Celles-ci comprennent Hong Kong, les Philippines, Taïwan, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman, le Pérou, l'Équateur, l'Argentine, le Costa Rica, la République dominicaine, la Jamaïque et le Nigeria. Ces destinations s'ajoutent au Mexique, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Amazon précise que " d'autres marchés viendront s'ajouter dans les mois à venir ", sachant que cette expansion mondiale double presque la portée du programme Haul existant.

Pourquoi Amazon crée-t-il une application séparée ?

La décision de créer une application autonome pour son inventaire moins cher est un signal fort. Elle indique qu'Amazon intensifie sa concurrence avec les applications de shopping chinoises à bas prix, telles que Shein, Temu et TikTok Shop.

Ces plateformes ont connu une adoption massive, en particulier auprès des jeunes utilisateurs. L'application Bazaar reprend d'ailleurs certains de leurs codes, en intégrant des fonctionnalités interactives comme des tirages au sort sociaux et des promotions.

Quelle expérience utilisateur est proposée ?

Tout en visant le low cost, Amazon Bazaar conserve les standards de l'expérience Amazon. Les clients peuvent utiliser leurs identifiants Amazon existants et retrouver des fonctionnalités familières, telles que les avis clients et les évaluations par étoiles.

Les livraisons prennent généralement deux semaines ou moins. La livraison est gratuite pour les commandes atteignant un montant minimum local, et les retours sont gratuits sous 15 jours.

Pour attirer les utilisateurs, les nouveaux clients bénéficient d'une réduction de 50 % sur leur première commande.