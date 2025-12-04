Amazon a dû retirer en catimini l'une de ses dernières innovations pour Prime Video : des doublages en anglais générés par IA pour des anime comme Banana Fish, No Game, No Life et Vinland Saga.

Présentée comme une version bêta, cette fonctionnalité a rapidement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, où des extraits ont été partagés pour leur qualité jugée hilarante et épouvantable.

Des doublages qui ont suscité une indignation

Les voix générées par IA ont été perçues comme complètement déconnectées de l'action, plates et sans aucune émotion, transformant des scènes dramatiques en parodies involontaires.

La National Association of Voice Actors a qualifié ces tentatives de slop IA, un terme péjoratif pour désigner un contenu de mauvaise qualité généré par IA. " Ces doublages par IA montrent à quel point il faut réellement de la compétence et de la pratique pour créer un lien à travers une performance vocale, et combien il est difficile de reproduire l’expérience humaine. "

Le cas de Banana Fish, un anime de 2018 apprécié pour sa narration et son importance dans la culture LGBTQ+, a particulièrement cristallisé la colère, alors que des fans attendaient un doublage anglais depuis des années.

Amazon's AI English Dub for Banana Fish is hilariously bad at times.#BANANAFISH pic.twitter.com/CtiE47W4yh — Otaku Spirit (@OtakuSpirited) November 29, 2025

Amazon a d'autres ambitions IA avec Prime Video

Malgré ce revers, Amazon ne renoncera sans doute pas à intégrer l'IA pour Prime Video. Le groupe a déjà lancé un programme de doublage assisté par IA plus tôt dans l'année, et a récemment introduit des résumés vidéo générés par IA pour certaines de ses séries originales.