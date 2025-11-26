Un drone de livraison MK30 d'Amazon a sectionné un câble internet au Texas, déclenchant une enquête de la FAA. Cet incident, qui survient après un autre crash en Arizona, met en lumière les défis techniques et réglementaires auxquels le géant du e-commerce est confronté pour concrétiser sa vision de livraison aérienne face à la concurrence de Walmart.

Le programme de livraison par drone d'Amazon, Prime Air, a connu un nouveau revers significatif. Un incident survenu le 18 novembre à Waco, au Texas, a attiré l'attention de la Federal Aviation Administration (FAA), qui a officiellement ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'événement.

Un décollage qui tourne court

Les faits se sont déroulés peu après midi, dans un scénario qui illustre parfaitement les défis de la livraison autonome en milieu suburbain. Après avoir déposé son colis dans le jardin d'un client, un drone de type MK30 a entamé sa procédure de remontée.

C'est à ce moment précis que l'une de ses six hélices s'est malencontreusement prise dans un câble internet aérien, le sectionnant net.

Une vidéo de l'événement, authentifiée par plusieurs sources, montre l'appareil interrompre quasi instantanément la rotation de ses moteurs. Le drone a alors effectué ce qu'Amazon qualifie d'atterrissage d'urgence contrôlé, se posant sans autre heurt.

Hormis des dommages visibles sur l'une des hélices, l'aéronef est resté majoritairement intact.

La réponse d'Amazon et des autorités

Amazon a rapidement confirmé l'incident, en insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucun blessé et que la coupure de service internet n'avait pas été généralisée. Un porte-parole de l'entreprise a indiqué que les frais de réparation du câble avaient été entièrement pris en charge et que des excuses formelles avaient été présentées au client pour le désagrément occasionné.

De son côté, la FAA a confirmé l'ouverture d'une enquête officielle. Le National Transportation Safety Board (NTSB), l'agence américaine de sécurité des transports, a déclaré être informé de la situation mais ne pas avoir, pour l'instant, lancé sa propre investigation.

Un programme ambitieux mais semé d'embûches

Cet événement n'est pas un cas isolé pour le programme Prime Air. Le mois dernier, une autre enquête fédérale a été déclenchée suite à la collision de deux drones de livraison avec une grue de chantier en Arizona, forçant Amazon à suspendre temporairement ses opérations dans la zone.

Ces incidents s'inscrivent dans un contexte délicat pour le géant, qui peine à déployer son service à grande échelle plus de dix ans après son annonce par Jeff Bezos.

Entre les obstacles réglementaires, des objectifs de déploiement manqués et une concurrence de plus en plus vive de la part de Walmart, qui opère déjà des livraisons par drone dans plusieurs États en partenariat avec Wing (Alphabet) et Zipline, la route est encore longue.

Amazon maintient pourtant son objectif de livrer 500 millions de colis par an par les airs d'ici la fin de la décennie, comptant sur la fiabilité de son système "sense-and-avoid" pour éviter de tels accrocs à l'avenir.