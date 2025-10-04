Deux drones de livraison MK30 d'Amazon ont percuté une grue à Tolleson, Arizona. Cet incident, qui n'a fait aucun blessé grave, déclenche des enquêtes fédérales de la FAA et du NTSB.

Il jette une ombre sur la fiabilité de la technologie Prime Air et sur les ambitions d'expansion du géant du e-commerce, notamment au Royaume-Uni. De quoi remettre en cause le principe de la livraison par drone ?

L'idée, dévoilée dès 2013 par le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction : des drones autonomes livrant des colis en moins de 30 minutes.

Pourtant, plus d'une décennie plus tard, le projet Prime Air peine à prendre son envol. Après un lancement officiel en 2022 dans une poignée de villes américaines comme Lockeford en Californie et College Station au Texas, le déploiement reste timide, freiné par les complexités réglementaires et les défis techniques.

L'incident survenu ce mercredi vient brutalement rappeler l'ampleur des obstacles qui se dressent encore sur la route de cette vision futuriste, certes utile dans des situations spécifiques (zones difficiles d'accès, urgences médicales) mais dont le déploiement commercial à grande échelle reste compliqué.

Un double crash qui soulève de sérieuses questions

Les faits se sont déroulés en milieu de matinée à Tolleson, une banlieue de Phoenix. Deux drones de livraison de modèle MK30, développés en interne par Amazon, ont percuté une grue de construction stationnaire. Selon les premiers rapports, les deux appareils volaient l'un derrière l'autre pour retourner à leur entrepôt, situé à quelques kilomètres de là, lorsqu'ils ont heurté le bras de l'engin de chantier.

Le choc a été violent. Les deux drones, pesant chacun près de 40 kilos et capables de transporter des charges de plus de 2 kg, ont subi des dommages "substantiels".

L'un d'eux a même pris feu après l'impact, nécessitant l'intervention des secours qui ont traité une personne pour une possible inhalation de fumée. Immédiatement, deux agences fédérales, la FAA (Federal Aviation Administration) et le NTSB (National Transportation Safety Board), ont annoncé l'ouverture d'enquêtes parallèles pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

La technologie "sense-and-avoid" mise en échec

Ce double crash est particulièrement préoccupant car il frappe au cœur de la technologie qui doit garantir la sécurité du service. Les drones MK30 sont en effet équipés d'un système sophistiqué de détection et d'évitement, baptisé "sense-and-avoid".

Cette technologie est censée leur permettre d'identifier et de contourner de manière autonome les obstacles, qu'ils soient aériens comme d'autres aéronefs ou terrestres comme des bâtiments, des arbres, ou précisément, des grues.

C'est cette capacité qui a permis à Amazon d'obtenir de la FAA l'autorisation de faire voler ses appareils au-delà du champ de vision de leurs opérateurs. Le fait que deux drones aient pu percuter un obstacle aussi massif et immobile que cette grue soulève de profondes interrogations sur la fiabilité de leurs capteurs et de leur intelligence de vol. La dure réalité du terrain semble avoir pris le pas sur les promesses technologiques.

Un incident qui n'est pas un cas isolé

Amazon a rapidement réagi en suspendant temporairement ses opérations à Tolleson pour mener une enquête interne. La société a affirmé être confiante dans sa technologie tout en annonçant l'ajout de nouvelles procédures, comme des inspections visuelles renforcées pour détecter les obstacles mobiles.

Cependant, cet incident n'est pas un coup de semonce isolé. En décembre dernier, deux autres appareils s'étaient déjà écrasés durant des phases de test, contraignant Amazon à revoir son logiciel de navigation.

Ces échecs répétés pourraient compliquer les ambitions d'expansion de Prime Air, notamment au Royaume-Uni où l'entreprise attend un feu vert réglementaire. Le chemin est encore long pour atteindre l'objectif affiché de 500 millions de livraisons par an d'ici la fin de la décennie. Avant de conquérir le ciel, Amazon va devoir prouver que ses drones peuvent y évoluer sans représenter un danger.