Le groupe Amazon s'intéresse depuis des années au développement d'un système de livraison par drone baptisé Amazon Prime Air qui pourrait résoudre les difficultés de la livraison dite du dernier kilomètre, c'est à dire la dernière étape avant la livraison au client final.

Outre les défis techniques propres à la conception d'un drone livreur et de son système de navigation, le géant de l'e-commerce a dû faire face aux problématiques de réglementation et d'accès au ciel de ces nouveaux engins volants.

La FAA (Federal Aviation Administration) reste très prudente sur l'évolution des règles concernant l'utilisation des drones de loisirs comme professionnels pour éviter une prolifération des drones et les utilisations, abusives ou non, qui pourraient conduire à des accidents par la chute de drones dans l'espace public.

Les drones Amazon passent au BVLOS

Présentée comme l'avenir immédiat de l'e-commerce dans les années 2010, la livraison par drone a vu ses ambitions limitées et ramenées à diverses expérimentations spécifiques (livraisons de médicaments en urgence ou dans dans zones difficilement accessibles par voie terrestre ou maritime).

Les drones de livraison en opération (credit : Amazon)

Le régulateur a notamment longtemps bridé les possibilités d'expansion des services de livraison par drone en imposant un pilotage dit VLOS (Visual Line of Sight) pour lequel le drone ne doit pas être perdu de vue de son opérateur qui doit être capable de reprendre la main à tout moment en cas de problème.

Le cadre réglementaire prend du temps pour être mis en place mais les évolutions finissent par arriver. Amazon a ainsi obtenu l'accord de la FAA pour la livraison de drones en BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) qui va permettre d'étendre la portée des zones de livraison des drones.

Livrer des colis moins de 30 minutes après la commande

Le groupe américain se félicite d'une reconnaissance par la FAA des qualités et de la sécurité de son système de gestion du vol des drones et de la fiabilité de ses drones de livraison bonifiés au fil des générations et dont le modèle en service est le MK-27, en attendant l'arrivée de la variante MK-30.

La firme indique avoir développé un système d'évitement d'obstacle testé et amélioré au fil des années. Les démonstrations d'évitement et de mise en sécurité des drones en présence d'avions, d'hélicoptères et de ballons ont convaincu les représentants de la FAA d'accorder les licences qui manquaient encore pour permettre un vol sans ligne de vision directe.

Drones Amazon Prime Air en évolution (credit : Amazon)

Amazon indique que ces nouvelles autorisations vont permettre d'étendre la zone de livraison autour de College Station, au Texas, siège des expérimentations des drones pour livrer des produits de première nécessité.

Plus tard dans l'année, Amazon installera son dispositif à proximité de ses entrepôts de proximité pour étendre la liste des produits éligibles à la livraison par drone. La firme rappelle son ambition : pouvoir livrer de petits colis par drone en moins de 30 minutes et atteindre un objectif de 500 millions de colis livrés par an grâce aux drones.